United Group in Telekom Srbije zanikata vpliv politike na kadrovanje

Skupina United Group in Telekom Srbije sta se danes odzvala na objavo posnetka pogovora njunih direktorjev, v katerem naj bi se dogovarjala za zamenjavo direktorice United Media, kar naj bi zahteval srbski predsednik Aleksandar Vučić. Zanikali so vpliv srbske politike na kadrovanje v skupini.

Ameriška nevladna organizacija OCCRP in srbska preiskovalna mreža Krik sta te dni objavili zvočni posnetek pogovora novega izvršnega direktorja United Group Stana Millerja in direktorja Telekoma Srbija Vladimirja Lučića. V njem sta med drugim govorila o zamenjavi Aleksandre Subotić, izvršne direktorice družbe United Media. Ta ima med drugim v lasti neodvisno televizijo N1 Srbija, ki je zaradi kritičnega odnosa do oblasti trn v peti predsednika Aleksandra Vučića.

Iz posnetka telefonskega pogovora v sredini meseca je po navedbah medijev v regiji razvidno, da je Lučić Millerju izrazil pričakovanje Vučića, da bodo zamenjali direktorico Subotić. Miller mu je po poročanju sarajevskega portala Klix odgovoril, da je v skladu z dogovorom zamenjavo pripravljen izvesti, da pa za to potrebuje čas in morajo pred tem oslabiti družbo United Media.

United Group obsodila nezakonito snemanje pogovora

Skupina United Group je danes potrdila, da gre dejansko za posnetek poslovnega telefonskega pogovora Millerja in Lučića. Poudarili pa so, da je nepopoln in da ne odraža njegove vsebine niti konteksta. Obsodila je nezakonito snemanje tega zasebnega pogovora.

Dodali so, da imajo s Telekomom redne pogovore, odkar mu je United Group letos prodal del svojega premoženja.

V sporočilu za javnost so zatrdili še, da Telekom Srbija ali katerikoli drugi subjekt ali oseba v nobenem trenutku ni izvajal niti poskušal izvajati kakršnegakoli pritiska na United Group v zvezi z zaposlitvijo Subotić. Poudarili so, da skupina ni podvržena nobenim političnim vplivom. Zagotovili so trdno zavezanost ohranjanju jasne meje med vodstvenimi in uredniškimi odločitvami.

"Subotić dela v vodstvu skupine in bo na položaju ostala tudi v prihodnje. Miller je na posnetku izjavil, da ji ne bo prekinil delovnega razmerja," so dodali.

Grožnja s tožbo vsem, ki so objavili posnetek

Direktor Telekoma Lučić pa je v odzivu danes zatrdil, da srbski predsednik Vučić "ni nikoli zahteval zamenjave Aleksandre Subotić niti kogarkoli drugega iz skupine United Group ali podjetja United Media", poroča srbska tiskovna agencija Beta.

Ob tem je vsem, ki so posnetek objavili, zagrozil s tožbo – najprej OCCRP in Kriku, ker da jim posnetka pred objavo kljub zahtevi niso dali v avtorizacijo.

Lučić je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug potrdil srečanja z Millerjem zaradi tehničnih vprašanj glede sodelovanja, zanikal pa, da bi govorila o novinarjih ali delovanju televizij N1 in Nova S, ki sodita pod skupino United Media. Zavrnil je tudi očitke o vplivanju Telekoma Srbija na medije.

Vučić pa je v pogovoru za TV Pink v četrtek zvečer na vprašanje, ali je zahteval zamenjavo Subotić, odgovoril, da je to zelo neumna trditev.