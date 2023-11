Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na svojem domu v mestu New York je danes v 87. letu starosti umrla Maryanne Trump Barry, upokojena zvezna sodnica in starejša sestra nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa, poroča časnik New York Times. Pokojnica ni veljala za politično podpornico svojega brata, ki ga je v preteklosti označila za klovna.