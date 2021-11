Umrla je najstarejša oseba na svetu. Rojena je bila leta 1897.

Filipinci trdijo, da je bila Lola Iska, kakor so ji ljubkovalno pravili, najstarejša oseba v zabeleženi zgodovini. Guinnessova knjiga rekordov to trditev še preverja.

Susanova, ki so jo poznali po vzdevku Lila Iska, je umrla 22. novembra v svojem domačem kraju v filipinski provinci Kabankalan. Natančen vzrok smrti starostnice še ni znan, so jo pa po smrti testirali tudi na prisotnost koronavirusa. Ob smrti sicer ni imela simptomov bolezni covid-19.

Če navedbe lokalnih oblasti držijo, je bila Susanova ob smrti skoraj dve leti starejša od potrjeno najstarejšega človeka vseh časov, Francozinje Jeanne Calment, ki je umrla stara 122 let in 164 dni.

Susanova naj bi se rodila septembra 1897, kar je pomeni, da je bila v času smrti stara 124 let in dva meseca. Če je podatek o njeni starosti resničen, je bila ob smrti zadnja še živeča oseba, katere letnica rojstva se je začela s številkama 1 in 8.

Zadnji umrli človek, ki se je potrjeno rodil v 19. stoletju, je bila sicer Japonka Nabi Tajima. Rojena je bila avgusta leta 1900, umrla pa je aprila 2018.

Ali je bila Susanova pred smrtjo res najstarejša Zemljanka, trenutno preverja Guinnessova knjiga rekordov. Postopek so sicer sprožili že septembra, dva meseca pred njeno smrtjo.

Kane Tanaka leta 1923, ko je imela rosnih dvajset let. Foto: Wikimedia Commons

Potrjeno najstarejša še živeča oseba je trenutno Japonka Kane Tanaka. 2. januarja 2022 bo dopolnila že 119 let. Vseh deset najstarejših oseb v zabeleženi zgodovini je bilo sicer žensk, med njimi kar štiri Japonke. Tudi najstarejši moški je bil Japonec - Jiroemon Kimura je umrl junija 2013 v starosti 116 let in 54 dni.