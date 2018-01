Umrl ustanovitelj Ikee Ingvar Kamprad

V starosti 91 let je po kratki bolezni umrl ustanovitelj švedskega pohištvenega giganta Ikea Ingvar Kamprad, danes poročajo tuje tiskovne agencije.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Ingvar Kamprad je mirno zaspal doma v Smalandu. Rojen je bil leta 1926 in Ikeo je ustanovil, ko je bil star 17 let. Pogrešali ga bomo," je švedska družba zapisala na Twitterju.

Ikea danes po svetu zaposluje skoraj 190.000 ljudi, njen letni promet pa znaša okoli 38 milijard evrov. Ikea ima po svetu skoraj 400 prodajnih centrov.

Kampradovo podjetje je sprva prodajalo prte, ure, nakit in okvirje za slike, od leta 1947 pa tudi pohištvo. To je zaradi dostopnih cen sčasoma preplavilo domove v Skandinaviji in kasneje povsod po svetu. Danes ga je mogoče kupiti v več kot 40 državah.

Da bi plačal manj davkov, je Kamprad leta 1982 sedež družbe preselil na Nizozemsko, odtlej pa je koncern razdeljen na številna podjetja, ki so registrirana v Liechtensteinu, Luksemburgu, na Švedskem in Nizozemskem.