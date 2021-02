Umrl nekdanji argentinski predsednik Menem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V bolnišnici v Buenos Airesu je danes umrl nekdanji argentinski predsednik Carlos Menem, poročajo argentinski mediji. Star je bil 90 let.

Carlosa Menema, ki je bil od leta 2005 pa vse do smrti član argentinskega senata, so v zadnjih mesecih zaradi pljučnice večkrat sprejeli v bolnišnico. Danes pa so sporočili, da je tam tudi umrl, poročanje francoske tiskovne agencije AFP povzema STA.

Položaj argentinskega predsednika je politik, ki je veljal za peronista, zasedal med letoma 1989 in 1999. Kot predsednik je menjalni tečaj argentinske valute peso vezal na en ameriški dolar, kar je nazadnje leta 2001 pripeljalo do najhujše gospodarske krize v Argentini.

Preiskovali so ga v povezavi z več korupcijskimi primeri, a ni bil nikoli obsojen. Leta 2001 so zanj zaradi domnevne vpletenosti v tihotapljenje orožja na Hrvaško in v Ekvador odredili hišni pripor. Nazadnje je bil oproščen.