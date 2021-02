Larry Flynt je umrl v 79. letu starosti zaradi odpovedi srca, poroča STA. Imel je številne zdravstvene težave, ki so se začele po tem, ko ga je leta 1978 ustrelil serijski morilec Joseph Paul Franklin in ga paraliziral − ostal je hrom od pasu navzdol in na invalidskem vozičku, trpel je kronične bolečine in imel druge zdravstvene težave.

Njegovo življenje odlično prikazal Woody Harrelson

Revijo Hustler je kot konkurenco bolj slavnemu Playboyu ustanovil leta 1974 in bil zaradi objav golih žensk ter moških in spolnih aktov nenehno izpostavljen tožbam puritanske Amerike.

Veliko njegovih sodnih bojev okrog prvega amandmaja k ameriški ustavi, ki zagotavlja svobodo izražanja, je dokumentiranih v filmu iz leta 1996 Ljudstvo proti Larryju Flyntu, v katerem Flynta igra Woody Harrelson.

Poleg revije Hustler je Flynt ustanovil tudi druga podobna podjetja, med drugim izdajateljsko hišo Larry Flynt Publications, ki izdaja še druge podobne revije, pornografske filme in televizijo Hustler TV. Leta 2000 je blizu Los Angelesa odprl tudi igralnico Hustler Casino.

Od leta 1978 je bil paraliziran. Foto: Reuters

Z njegovo pomočjo pri spolnih škandalih ujeli več politikov

Malce se je vpletal tudi v politiko in leta 1984 celo kandidiral za predsednika ZDA, leta 2003 pa za guvernerja Kalifornije. Leta 1998 je v času ustavne obtožbe proti predsedniku Billu Clintonu objavil tiralico za republikanskimi politiki, ki so preganjali Clintona. Ponudil je milijon dolarjev za informacije o spolnih prestopkih politikov.

Pri spolnih škandalih so potem res ujeli kar tri republikanske predsednike predstavniškega doma kongresa. Newt Gingrich je varal dve soprogi, Bob Livingston eno, Dennis Hastert pa je bil obtožen pedofilije, potem ko je prav zaradi spolnega škandala Livingstona prišel do položaja predsednika kongresa.

Flynt je bil poročen petkrat. Z zadnjo ženo Elizabeth Berrios se je poročil leta 1998. Imel je tudi pet hčerk in sina ter vnuke in vnukinje.