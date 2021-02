Umrl legendarni napadalec Montreala

V Združenih državah Amerike je ponoči doma v Koloradu umrl legendarni hokejist in hokejski delavec Ralph Backstrom, šestkratni zmagovalec tekmovanja za Stanleyjev pokal z Montreal Canadiens, univerzitetni trener in ustanovitelj nižjeligaške ekipe Colorado Eagles, poročajo ameriški mediji. Backstrom je imel 83 let, piše New York Post.