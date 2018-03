Umrl junak, ki se je v zameno za talce sam ponudil islamskemu teroristu #video

BREAKING: France's top security official says a heroic officer who swapped himself for a hostage during an attack on a supermarket has died of his injuries. https://t.co/XN0X1e9DCy — The Associated Press (@AP) March 24, 2018

Beltrame je bil v trgovino, v kateri je islamist zadrževal talce, preko mobilnega telefona na skrivaj na zvezi s policijskimi kolegi pred trgovino, da so lahko poslušali, kaj se dogaja.

V času napada je bilo v trgovini okoli 50 ljudi

Včeraj popoldan so prijeli žensko, ki je živela s teroristom maroških korenin Radouanom Lakdimom. Sumijo jo "povezave s kriminalci s ciljem izvedbe terorističnih dejanj", je sporočil francoski protiteroristični tožilec Francois Molins. Molins je še povedal, da je Lakdim trdil, da je "vojak" džihadistične skupine Islamska država in da je pripravljen umreti za Sirijo, ko je oborožen vdrl v supermarket družbe Super U v bližnjem kraju Trebes, preden ga je ubila policija.

V času njegovega napada je bilo v trgovini okoli 50 ljudi. Lakdim je hitro začel streljati in ubil stranko in zaposlenega. Nato se mu je ponudil 45-letni policist Arnaud Beltrame, naj ga vzame namesto ostalih talcev, kar je tudi storil. Lakdim je nato prišel iz trgovine, policista pa uporabil za živi ščit ter zahteval strelivo, preden se je vrnil v trgovino, je tožilec opisal dogajanje.

Macron ga je označil za junaka

Ko so posebne enote slišale strele v trgovini, so vdrle vanjo in ubile napadalca ter našle huje ranjenega policista, ki je kasneje umrl. Francoski predsednik Emmanuel Macron ga je že označil za junaka. Molins je dodal, da poteka preiskava. Skušajo ugotoviti, kje in kako je napadalec dobil orožje ter ali je imel sodelavce.

Notranji minister Gerard Collomb je pred tem povedal, da je bil napadalec 25-letni Francoz, ki se je rodil v Maroku in da je deloval sam. Policiji je bil znan kot manjši prekupčevalec z mamili, a ga niso imeli za teroristično grožnjo. Molins je pojasnil, da so Lakdima poleti 2014 dodali na seznam morebitnih skrajnežev zaradi radikalizacije in povezav s salafističnim gibanjem. Leta 2011 so ga spoznali za krivega, ker je imel prepovedano orožje, leta 2015 pa zaradi uživanja mamil.

Med žrtvami tudi portugalski državljan

Leta 2016 in 2017 so ga preiskovale obveščevalne službe, a preiskava ni pokazala, da bi lahko izvedel teroristični napad. Lakdim je pred napadom na omenjeno trgovino najprej zjutraj v Carcassonnu ukradel avtomobil, ustrelil in ranil voznika ter ubil potnika. Nato se je s tem avtomobilom odpeljal in streljal na skupino policistov, ki se je rekreirala. Tu je ranil enega policista.

Iz portugalske vlade pa so danes sporočili, da je ena od smrtnih žrtev portugalski državljan.