Umrl eden glavnih akterjev afere Watergate

G. Gordon Liddy se je rodil leta 1930 v Brooklynu, odrasel pa je v Hoboknu v New Jerseyju, kar je že samo po sebi dobra podlaga za življenje uspešnega kriminalca. Potomec irskih in italijanskih priseljencev v ZDA se je šolal v katoliških šolah, med drugim na jezuitski univerzi Fordham, kjer je končal študij prava, poroča STA.

Obsojen na 20 let zapora, odsedel le 52 dni

Liddy je bil agent FBI, tožilec, radijski voditelj, zapornik, pisatelj, kongresni kandidat, igralec, prodajalec zlata in ne nazadnje režiser polomije z vlomom v Watergate, ki je Nixona stala položaj predsednika ZDA. Po razkritju afere ni hotel pričati proti sodelavcem in nadrejenim in je bil obsojen na 20 let zaporne kazni. Demokratski predsednik Jimmy Carter mu je po 52 dneh kazen spremenil v prestano in ga izpustil na prostost.

Liddy je že prej organiziral vlom tako imenovanih vodovodarjev – kubanskih priseljencev, ki so sovražili Fidela Castra – v pisarno psihiatra vojaškega analitika Daniela Ellsberga, ki je New York Timesu predal tako imenovane Pentagonove papirje o vojni v Vietnamu. Iste vodovodarje je potem leta 1972 poslal še v Watergate, kjer so jih pri vlomu ujeli in Nixonova kariera je šla po zlu, čeprav šele dve leti kasneje. Najprej je osvojil še drugi mandat.

V mladih letih je Liddy oboževal Hitlerja, sovražil hipije in levičarje, Nixonu pa je skušal na vse načine pomagati pri njegovi ponovni izvolitvi. Predlagal je tudi umore novinarjev. Njegova smrt ni bila posledica okužbe z novim koronavirusom.