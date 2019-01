Umrl agent Cie, ki je navdihnil hollywoodski film #video

Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je prek Twitterja izrazil sožalje Mendezovi družini. "Bil je neverjetno nadarjen tajni agent. Reševanje Američanov iz Irana leta 1980 je bil le eden od njegovih številnih dosežkov," je dodal in označil Mendeza za ameriškega junaka.

Napisal tri knjige o svojih izkušnjah

Mendez se je upokojil v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, kasneje pa napisal tri knjige o svojih izkušnjah tajnega agenta, med drugim je podrobno opisal reševanje ameriških diplomatov.

Med iransko revolucijo so protestniki leta 1979 vdrli v ameriško veleposlaništvo in zajeli 52 talcev, ki so jih zadrževali 444 dni. Šestim ameriškim diplomatom pa se je uspelo izmuzniti na dom kanadskega veleposlanika. Američane so nato leta 1980 rešili agenti pod pretvezo, da so kanadska snemalna ekipa.

Mort de Tony Mendez, l'agent de la CIA qui a inspiré Argo de Ben Affleck https://t.co/hhYdayftxz pic.twitter.com/rNNdwdwR7q — BFMTV (@BFMTV) January 21, 2019

Ben Affleck, ki je režiral in igral v filmu Misija Argo iz leta 2012, je Mendeza podobno kot Pompeo označil za pravega ameriškega junaka. "Nikoli ni iskal pozornosti zaradi svojih dejanj, poskušal je le služiti svoji državi," je zapisal na Twitterju.