Zakaj je v ZDA zaprta iranska novinarka ameriškega rodu?

Ameriški mediji poročajo, da sodni dokumenti potrjujejo, da je FBI Iranko ameriškega rodu Marzieh Hashemi aretiral in zaprl kot ključno pričo v neznanem kazenskem primeru. Izpuščena bo takoj, ko bo zaslišana pred veliko poroto. Zaslišali bodo tudi njena dva sinova in hčer, ki so Američani in živijo v ZDA.

US arrests journalist, Marzieh Hashemi, working for Iran's state Press TV https://t.co/3fCklnRgha pic.twitter.com/vgZEvrjkbS — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 16, 2019

59-letna Hashemijeva je bila do zdaj že dvakrat pred sodnikom v Washingtonu in so ji dali odvetnika po službeni dolžnosti. Newyorški odbor za zaščito novinarjev je v petek izrazil zaskrbljenost zaradi aretacije voditeljice iranske televizije v angleškem jeziku in prosil pravosodno ministrstvo, naj pove, zakaj so jo zaprli. Izjava opozarja, da Iran rutinsko zapira novinarje.

FBI jo je aretiral pred dnevi v St. Louisu, kjer je snemala dokumentarni film o protestnem gibanju temnopoltih Američanov, ki padajo pod streli policije, Črna življenja štejejo (Black Lives Matter). FBI še vedno nima komentarja o ženski, ki je bila pred spremembo imena in vere ter selitvijo v Iran znana kot Melanie Franklin. V Iranu že 25 let dela za program državne televizije v angleškem jeziku Press TV.

Aretirali so jo med rednim vsakoletnim obiskom družine v predmestju New Orleansa, kar ponavadi izkoristi še za snemanje kakšne oddaje. Zaprli so jo na hitro brez obvestila odvetnikom ali družini kot "materialno" ali ključno pričo za primer, o katerem nihče ne ve nič. Njen sin Hossein Hashemi, ki živi v ZDA, je ameriškim medijem povedal, da ve le to, da so jo odpeljali v Washington in zaprli.

Iranska državna televizija je sprožila javno kampanjo za osvoboditev svoje voditeljice, ki je podobna tistim, ki jih uporabljajo sorodniki Američanov, zaprtih v Iranu. Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Irana Bahram Gašemi je dejal, da aretacija kaže na rasistično politiko apartheida Trumpove vlade, in pozval k brezpogojni izpustitvi nedolžne ženske.