Pentagon: Islamska država utrjuje svoj položaj #video

Poročilo generalnega inšpektorja Pentagona ugotavlja, da je odločitev predsednika ZDA Donalda Trumpa o umiku ameriških enot s severa Sirije skupaj s turško ofenzivo proti Kurdom skrajni skupini Islamska država (IS) na omenjenem območju Sirije dovolila utrditev svojega položaja in sposobnost načrtovanja napadov v tujini. Sicer pa je danes zjutraj izraelska vojska izvedla obsežne letalske napade na "sirske in iranske tarče" v okolici sirske prestolnice Damask. Sirska vojska trdi, da je njihova zračna obramba prestregla večino izstrelkov.

Redno četrtletno poročilo notranjega revizorja obrambnega ministrstva ZDA o poteku vojne proti IS se po poročanju Politica sklicuje na informacije obrambne obveščevalne agencije DIA.

Bo IS poskušala povrniti nadzor in povečati svoj globalni vpliv?

"Brez protiterorističnega pritiska bo IS najverjetneje sposobna bolj prosto vzpostavljati svoja skrivna omrežja in poskušala osvoboditi svoje pripadnike v zaporih kurdskih sil ter družinske člane iz begunskih taborišč," navaja poročilo.

Dodaja, da bo na daljši rok IS poskušala povrniti nadzor nad populacijskimi centri v Siriji in razširiti svoj globalni vpliv. Poročilo trdi tudi, da nedavna smrt voditelja IS Abuja Bakra Al Bagdadija ne bo imela veliko učinka na ponovno vzpostavljanje IS.

Pretekli mesec so ameriške sile usmrtile vodjo Islamske države Al Bagdadija Foto: Reuters

Trumpovo odločitev o umiku ameriških sil, ki je omogočil ofenzivo Turčije, so kritizirali tako demokrati kot republikanci, vendar zaman. Trump ostaja prepričan, da je sprejel pametno odločitev.

Trump je svoj umik kasneje malce omejil in se odločil, da bo v Siriji ohranil 600 vojakov za zaščito naftnih nahajališč na vzhodu države. Nekaj naj bi jih tam ostalo tudi za boj proti IS, ki ga želi Trump prepustiti Rusiji in Turčiji.

Islamski skrajneži ob napadih za seboj pustijo opustošenja.

Izrael izvedel obsežne napade na tarče v Siriji

Izraelska vojska je sporočila, da so bile tarča napadov iranske sile Kuds in sirska vojska. Napadi so bili odgovor na rakete, ki so jih prejšnjo noč proti Izraelu izstrelile "iranske sile v Siriji". "Sirski režim je odgovoren za dogajanje na sirskem ozemlju, opozarjamo jih, naj ne dovolijo novih napadov na Izrael," je na Twitterju sporočila izraelska vojska.

Sirska tiskovna agencija Sana, ki se sklicuje na vire v sirski vojski, je poročala, da je sirska zračna obramba preprečila intenziven napad ter prestregla in sestrelila večino raket, preden so zadele tarče. Izraelska vojaška letala so rakete izstrelila nad Golansko planoto in Mardžajunom na jugu Libanona.