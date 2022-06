Ukrajinski obrambni minister: "Optimistična" je napoved, da se bo vojna končala do konca leta #vŽivo

Dnevni pregled pomembnejših dogodkov: 8.54 Britanska obveščevalna služba: Ukrajina sprožila velik protinapad na Severodoneck

8.54 Britanska obveščevalna služba: Ukrajina sprožila velik protinapad na Severodoneck

Britansko obrambno ministrstvo v svojem zadnjem poročilu zapisalo, da je Ukrajina protinapadla ključno mesto Severodoneck na vzhodu Ukrajine in tako zmanjšala operativni zagon ruskih sil.

8.52 Ukrajina: Rusija je bombardirala Kramatorsk

Kramatorski župan v Donecku Oleksandr Hončarenko je sporočil, da so ruske rakete zgodaj zjutraj zadele dve mestni tovarni. Do zdaj niso poročali o nobenih žrtvah.

8.27 Nove eksplozije v Kijevu

V Kijevu so zgodaj zjutraj poročali o novih eksplozijah. Več eksplozij je bilo zjutraj slišati v ukrajinski prestolnici Kijev, je povedal župan Vitalij Kličko. "Več eksplozij v okrožju Darnicki in Dniprovski v prestolnici," je Kličko zapisal v aplikaciji za sporočanje Telegram. "Storitve že delujejo na mestu. Podrobnejše informacije – kasneje." Priča Reutersa je po eksplozijah videla dim v mestu. Sirene za primere zračnih napadov so se v večini Ukrajine, vključno s kijevsko regijo, oglasile že prej.

8.21 Rusija: V eksplozijah v bližini mesta Doneck umrlo pet ljudi

Ruska državna tiskovna agencija TASS je povedala, da je bilo v bližini mesta Doneck ubitih pet civilistov, 20 pa ranjenih po več eksplozijah, ki so jih povzročile ukrajinske oborožene sile. Mesto je v lasti samorazglašene Ljudske republike Doneck, le redko pa ga obstrelijo ukrajinske sile. Ukrajinski uradniki eksplozij niso komentirali. Oblasti so na kanalu Telegram sporočile, da so na okrožje Kirov izstrelile deset raket.

8.05 Ukrajinski obrambni minister je povedal, da je "optimistična" napoved, da bo vojne konec do konca leta

Oleksij Reznikov, ukrajinski obrambni minister, je dejal, da je težko napovedati, kdaj se bo vojna končala, a da je njegova optimistična napoved, da se lahko konča do konca leta. Dejal je, da obrambne sile Ukrajine še vedno "potrebujejo težko orožje, predvsem MLRS, pa tudi drugo topništvo, tanke, protiladijske sisteme, brezpilotne sisteme, rakete in zračno obrambo. Potrebujemo jih hitro in v količinah, primernih za obseg groženj. Ukrajina se je brez ustrezne podpore demokratičnega sveta znašla v vojnem stanju," je dejal.