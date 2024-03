Pomembnejši poudarki dneva:



8.57 Ruska zračna obramba pred zadnjim dnem volitev sestrelila 35 dronov

7.01 Na zadnji dan predsedniških volitev v Rusiji napovedani protesti

8.57 Ruska zračna obramba pred zadnjim dnem volitev sestrelila 35 dronov

Ruska zračna obramba je ponoči prestregla 35 ukrajinskih dronov nad osmimi regijami, je danes sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi. Eden od sestreljenih letalnikov je ob tem padel na rafinerijo v regiji Krasnodar, Ukrajina pa je pred zadnjim dnem predsedniških volitev v Rusiji ciljala tudi prestolnico. Najmanj dva ukrajinska drona sta bila namreč sestreljena nad moskovskim letališčem Domodedovo.

Ukrajinske sile so v noči pred koncem tridnevnih predsedniških volitev v Rusiji znova prizadele škodo ruski energetski infrastrukturi. Padec drona na rafinerijo v bližini Azovskega morja je namreč sprožil požar.

Regionalne oblasti so sporočile, da je v času napada ena oseba umrla, a so kot vzrok smrti navedle srčni zastoj.

Eksplozija na moskovskem letališču Domodedovo z drugega zornega kota:

🚨 BREAKING: Domodedovo airport in Moscow has been struck by Ukrainian drones. pic.twitter.com/OHHHAHyoJ3 — Igor Sushko (@igorsushko) March 17, 2024

Ukrajina v zadnjih dneh stopnjuje napade na rusko ozemlje. Ruski predsednik Vladimir Putin, ki se mu obeta izvolitev za nov mandat, je okrepljene aktivnosti ukrajinske vojske povezal ravno z volitvami in obljubil oster odziv.

7.01 Na zadnji dan predsedniških volitev v Rusiji napovedani protesti

V Rusiji danes poteka zadnji dan predsedniških volitev, na katerih si bo predsednik Vladimir Putin ob odsotnosti prave konkurence zagotovil peti mandat. Opozicija je volivce pozvala k opoldanskim simboličnim protestom, ki naj bi potekali v vseh regijah. Oblasti v odziv načrtujejo številne proslave in druge dogodke.

V največji državi na svetu z okoli 113 milijoni volilnih upravičencev volitve prvič potekajo tri dni. Prva volišča so se že v četrtek zvečer po srednjeevropskem času odprla na polotoku Kamčatka, kot zadnja pa se bodo danes ob 19. uri zaprla volišča v eksklavi Kaliningrad. Volitve potekajo tudi v zasedenih ukrajinskih regijah Lugansk, Doneck, Zaporožje in Herson.

Putin, ki Rusiji kot predsednik ali premier vlada od leta 1999, tudi tokrat nima prave konkurence. Proti njemu se sicer merijo trije kandidati, ki pa so mu vsi zvesti in nimajo možnosti za zmago. To so Nikolaj Haritonov iz Komunistične partije, Leonid Sluckij iz Liberalnodemokratske stranke in Vladislav Davankov iz stranke Novi ljudje.

Petek, prvi dan volitev, so zaznamovali številni incidenti na voliščih po vsej državi. Ljudje so med drugim vlivali barvo v volilne skrinjice, ponekod pa naj bi prišlo tudi do poskusov zažiga. Zaradi vandalizma je policija pridržala več ljudi.

Predstavniki opozicije, združeni okoli pokojnega oporečnika Alekseja Navalnega, so Ruse pred volitvami pozvali k protestnim akcijam. Za danes načrtujejo simbolične proteste, ki naj bi potekali opoldne po lokalnem času v vseh ruskih regijah. Namen pobude "Opoldne proti Putinu" je pokazati odpor ljudstva do Putinove dolgoletne vladavine.