Ukrajinci: Ponoči smo odbili 16 brezpilotnih letal

Ukrajinska zračna obramba je ponoči v Kijevu in okolici ter na vzhodu države odbila napade ruskih brezpilotnih letal, so danes sporočile ukrajinske oblasti. Do novega napada je prišlo le dan po tem, ko je Rusija z več kot 120 raketami napadla ukrajinsko kritično infrastrukturo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"V noči z 29. na 30. december je sovražnik napadel Ukrajino z brezpilotnimi letali šahed iranske izdelave," so ukrajinske letalske sile zapisale v izjavi na družbenih omrežjih in dodale, da je bilo iz jugovzhodne in severne smeri izstreljenih skupno 16 brezpilotnih letal, ki jih je ukrajinska zračna obramba uničila, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kijevski župan Vitalij Kličko je sporočil, da je glavno mesto napadlo sedem brezpilotnih letal. Dve naj bi sestrelili ob njunem približevanju Kijevu, pet pa nad mestom. O smrtnih žrtvah ni poročal, so pa deli sestreljenih brezpilotnih letal poškodovali okna dveh stavb.

V četrtek je Rusija z več kot 120 raketami napadla ukrajinsko kritično infrastrukturo

Do napada brezpilotnih letal je prišlo tudi v treh okrožjih mesta Dnipro. "Že drugo noč zapored so naši varuhi neba sestrelili vseh pet sovražnih brezpilotnih letal šahed," je sporočil guverner Dnipropetrovska Valentin Rezničenko.

Tudi v sosednji regiji Zaporožje so po podatkih vzhodnega operativnega poveljstva ukrajinske vojske uničile vsa ruska brezpilotna letala.

Do napada z brezpilotnimi letali prihaja po tem, ko je Rusija v četrtek z več kot 120 raketami napadla ukrajinsko kritično infrastrukturo. Eksplozije so odjeknile v več mestih, v Kijevu pa so bile ranjene najmanj tri osebe. Napad je bil že deseti ruski zračni napad v Ukrajini od oktobra in velja za najhujšega v zadnjih skoraj dveh tednih.