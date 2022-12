Prebivalci Kijeva v zakloniščih že od 2. ure zjutraj, Rusi začeli napadati z droni #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Oblasti so prebivalce pozvale, naj se skrijejo v zaklonišča. Foto: Reuters

Oblasti ukrajinske prestolnice Kijev so danes okoli druge ure ponoči prebivalce Kijeva pozvale, naj gredo v zaklonišča. Po besedah ​​Oleksija Kulebe, guvernerja kijevske regije, so Rusi Kijev začeli napadati z droni, poroča Reuters.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



6.28 Rusi ob dveh ponoči z brezpilotnimi letali napadli Kijev

Opozorilo meščanom so kijevske mestne oblasti objavile nekaj po drugi uri prek svojega kanala aplikacije Telegram. Po mestu je bilo slišati sirene. Guverner kijevske regije Oleksij Kuleba je na aplikaciji Telegram zapisal, da so Rusi Kijev začeli napadati z droni.

Priča je za Reuters povedala, da se je slišalo več eksplozij in odmev protiletalskega streljanja 20 kilometrov južno od Kijeva.

Prve ocene kažejo, da je ukrajinska protizračna obramba sestrelila vsa brezpilotna letala, ki jih je Rusija poslala nad Kijev.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v četrtek na družbenih omrežjih sporočil, da so zračne sile po vsej Ukrajini včeraj sestrelile 54 ruskih raket in 11 brezpilotnih letal.

Povedal je tudi, da so v četrtek zvečer, po novem ruskem obstreljevanju, večino regij v Ukrajini prizadeli izpadi električne energije.

"Nocoj je zmanjkalo elektrike v večjem delu Ukrajine. Še posebej težko je v regiji Kijeva in v samem glavnem mestu, v regiji Lvova, v Odesi, Hersonu in okolici, v Vinici in Zakarpatju," je dejal.

Rusija je v četrtek izstrelila na desetine raket na Kijev, Lvov in Odeso na zahodu ter druga mesta po državi. Šlo naj bi za enega največjih zračnih napadov od začetka vojne.