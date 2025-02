Iz Kijeva so v četrtek sporočili, da so za evakuacijo civilistov proti notranjosti Rusije, če bi Moskva to želela, pripravljeni vzpostaviti humanitarne koridorje iz obmejne regije Kursk, ki jo delno zaseda ukrajinska vojska. V Kremlju se na ponudbo niso želeli javno odzvati, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

7.50 Ukrajina pripravljena vzpostaviti humanitarne koridorje v regiji Kursk

"V odgovor na morebitno uradno prošnjo Moskve smo pripravljeni vzpostaviti humanitarni koridor iz regije Kursk v notranjost Rusije," so v izjavi za AFP sporočili iz urada ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega in dodali, da takšne prošnje doslej niso prejeli.

Prebivalci obmejne regije so vse bolj odkrito nezadovoljni z ruskimi oblastmi, zlasti tisti, ki so izgubili stik z družinskimi člani in domnevajo, da so ujeti na ukrajinski strani frontne črte. Zavzemajo se za vzpostavitev humanitarnih koridorjev, ki bi omogočili evakuacijo civilistov.

V Moskvi so medtem glede ukrajinske ponudbe sporočili, da je "to vprašanje odvisno od stikov med vojskama obeh držav, ki jih seveda ne moremo izvajati javno", kot je povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Zelenski je ob tem v četrtek pohvalil svoje vojake za ofenzivo v Kursku in več enotam podelil odlikovanja. "Okupatorja je mogoče premagati tudi na njegovem ozemlju," je zapisal na družbenih omrežjih.

Ruski predsednik Vladimir Putin je v sredo po sestanku z guvernerjem Kurska priznal, da je stanje v regiji zelo zapleteno, vendar se ni neposredno odzval na pozive tamkajšnjega prebivalstva za evakuacijo civilistov z območij na fronti.

Ukrajinska vojska je avgusta lani presenetila Rusijo z vdorom v obmejno regijo Kursk in po šestih mesecih ohranja nadzor nad delom tamkajšnjega ozemlja.

Rusija si je nekaj ozemlja sicer izborila nazaj, vendar Ukrajina še vedno zaseda več deset obmejnih naselij v okolici mesta Sudža, kjer po navedbah ukrajinskih sil ostaja nekaj več kot 1.500 ruskih civilistov.