"Danes smo tu kot medsebojni zavezniki in zavezniki družin. Danes se borimo za svobodo družin. Demografska zima, s katero se spopada razviti svet, se trenutno spreminja v ledeno dobo," je dejala predsednica in opozorila, da brez otrok ni prihodnosti, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.

Pozvala je k svobodni vzgoji otrok. "To pomeni, da bi morala biti vzgoja izključna pravica, odgovornost in obveznost staršev brez vmešavanja kakršne koli ideologije. Ne bomo dovolili, da bi bili naši otroci prikrajšani za občutek varnosti, ki izvira iz njihove identitete. Nekdo, ki se rodi kot deklica, bi moral imeti možnost, da odraste kot deklica, in deček bi moral odraščati kot deček," je dejala.

Prav tako je poudarila, da starševstvo ne bi smelo biti dejavnik tveganja revščine in da tisti, ki imajo otroke, ne bi smeli biti v slabšem položaju kot tisti brez otrok. Še pred vrhom pa je opozorila, da Madžarska ne bo imela prihodnosti in naroda ne bo mogoče ohraniti, če se ne bo povečalo število rojstev.

Melonijeva: Migracije niso rešitev za demografski upad

Melonijeva je medtem na vrhu izjavila, da migracije niso rešitev za demografski upad, s katerim se spopadajo številne evropske države, vključno z Italijo, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

"Pogosto se trdi, da bodo migracije pripomogle k rasti našega prebivalstva. S tem se ne strinjam. Prepričana sem, da morajo veliki narodi prevzeti odgovornost za gradnjo lastne prihodnosti," je nadaljevala.

"Migranti, če so v celoti vključeni, lahko prispevajo, vendar moramo kot evropski državljani prevzeti večjo odgovornost zase in poiskati rešitve za krize evropskega sistema," je dodala. Pri tem je poudarila, da je treba mobilizirati sredstva za podporo družinam in kot dober primer izpostavila prav Madžarsko.

"Madžarska kaže, da se stvari lahko spremenijo, če imamo dovolj poguma, da sprejmemo potrebne odločitve in naložbe. Na Madžarskem se je trend upadanja rodnosti ustavil, število delovnih mest se je povečalo, prav tako zaposlenost žensk," je še dodala Melonijeva, ki se je v Budimpešti srečala z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom.

Premierja sta razpravljala o najpomembnejših evropskih in mednarodnih vprašanjih ter dvostranskih odnosih med Rimom in Budimpešto, ki sta jih strani označili za odlične, je povedal Orbanov tiskovni predstavnik Bertalan Havasi.

V povezavi z vrhom o demografiji pa sta premierja poudarila pomen politik v podporo družini, tudi v luči demografskih izzivov, s katerimi se spopada Evropa. Migracije sta označila za skupen izziv za EU, ki zahteva skupen odgovor, pri čemer se je treba osredotočiti na zunanjo razsežnost tega vprašanja, poroča MTI.

Madžarska kot dober primer izvajanja demografske politike

Petega vrha o demografiji v Budimpešti se sicer udeležuje tudi članica predsedstva Bosne in Hercegovine Željka Cvijanović, ki se je pred začetkom vrha sestala z Orbanom in predsednikom Bolgarije Rumenom Radevom, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Cvijanovićeva je ob robu vrha dejala, da so bila na srečanju poslana močna sporočila in da je treba na Madžarsko gledati kot na dober primer izvajanja demografske politike. Kot dobro je ocenila sporočilo premierja Orbana, da so "Srbi rešitev, ne težava na Balkanu", saj, kot je navedla, on najbolje razume razmere na Zahodnem Balkanu, poroča Tanjug.

V Budimpešto danes iz Bruslja, kjer se je udeležil novega kroga pogovorov med Beogradom in Prištino pod okriljem EU, prihaja tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić, ta se bo prav tako ločeno sestal z Orbanom in Radevom. Nato se bo na povabilo madžarske predsednice Novakove udeležil večerje z udeleženci vrha o demografiji.