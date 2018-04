Učenci morajo po streljanju nositi prozorne nahrbtnike: "Kršijo našo zasebnost"

"V času pouka in po šolskih dejavnosti bo na vsakem vhodu stal varnostnik, po spomladanskem premoru pa bomo uvedli prozorne nahrbtnike," je že sredi marca za tuje medije sporočil Robert W. Runcie, nadzornik javne šole Broward County. Prav tako je napovedal identifikacijske izkaznice in usmerjanje učencev ter obiskovalcev na točke, kjer bodo varnostne naprave, ki jih najdemo na letališčih.

V strelskem napadu na srednjo šolo s 3.100 dijaki v Parklandu na Floridi, ki se je zgodil 14. februarja, je bilo ubitih 17 ljudi, najmanj 14 ranjenih so odpeljali v bolnišnice. Med žrtvami so bili tako odrasli kot otroci. Zaradi dogodka so policisti aretirali 19-letnega Nicolasa Cruza, nekdanjega dijaka, ki so ga iz šole izključili lani zaradi groženj sošolcem.

Od začetka izvajanja novih varnostnih ukrepov je bilo že več kršitev. Strelčev brat je bil obtožen nemira na šolski posesti, trije učenci pa so bili aretirani - dva zaradi nošnje orožja, tretji pa zaradi groženj na družbenih omrežjih, poročajo tuji mediji.

Učenci razočarani nad prozornimi nahrbtniki

Prozorne nahrbtnike je šola v ponedeljek po spomladanskem premoru zastonj priskrbela vsem učencem, ti pa so že začeli izražati nezadovoljstvo nad ukrepom. Nekateri so svoje neodobravanje zapisali tudi na Twitter.

Šola je učencem nahrbtnike priskrbela brezplačno. Foto: Reuters

You can say that clear backpacks make us "safe" - but what about the other 37,000 highschools in the nation? This isn't just about Douglas, it's about all of us. — Sara // #NEVERAGAIN (@_saxarmaxim) April 2, 2018

"Lahko trdite, da smo zaradi prozornih nahrbtnikov varni - kaj pa drugih 37 tisoč srednjih šol v državi? Gre za vse nas," je zapisala ena izmed učenk.

These clear backpacks accomplish absolutely nothing. Not every item placed in the bag is visible and there is no possible way to monitor the contents of over 3000 backpacks. It’s great to know that this is where my community puts its resources. — Kyrah Simon (@kyrahsimon) April 2, 2018

"Prozorni nahrbtniki ne bodo dosegli ničesar," je zapisala druga učenka in dodala, da je dobro vedeti, za kaj njena skupnost zapravlja denar.

What happened at Youtube HQ could have been prevented. Just get a couple of armed teachers and clear bags for the staff and ban video games. Boom, problem solved. It's clearly not a gun issue at all. Wait.. Well shit. — Carlos (@blazingxmexican) April 3, 2018

Eden izmed učencev je v svoje mnenje o prozornih nahrbtnikih vključil streljanje, ki se je ta teden zgodilo v prostorih YouTuba v San Brunu v ZDA. Sarkastično je zapisal, da bi lahko napad na YouTube preprečili, če bi le priskrbeli nekaj oboroženih učiteljev in prozorne nahrbtnike. "Bum, problem rešen. Zagotovo to ni težava, povezana z dovoljenim orožjem," je dodal.

Težava tudi zasebnost

Eden izmed učencev je svoj nahrbtnik opremil z napisom "zapornik". Foto: Reuters Poleg splošnega nezadovoljstva je ukrep pri učencih spodbudil tudi razpravo o zasebnosti. Razni higienski pripomočki, zdravila in drugo zasebno imetje dijakov bodo tako vsem na očeh. Uvajanje takšnih pravil na drugih šolah je v praksi pokazalo tudi, da so učenci pogosteje lahko žrtev kraje, saj je njihova lastnina bolj vidna, poročajo tuji mediji.