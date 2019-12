Uberjevo poročilo: v enem letu 3.000 spolnih napadov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od 3.000 spolnih napadov je bilo lani 229 posilstev. Uberjevi vozniki so bili vpleteni tudi v 58 prometnih nesreč s smrtnim izidom. Glede na to, da je imel Uber lani v ZDA 1,3 milijarde prevozov, številke po mnenju analitikov niso porazne.

Uber in konkurenčni prevoznik Lyft sta pod velikim pritiskom javnosti in oblasti za izboljšanje varnosti voznikov in potnikov. Mesto London je Uberju pred kratkim zaradi tega zavrnilo obnovitev licence za opravljanje prevozov.