Twitter z opozorilom označil 300.000 objav o volitvah v ZDA

Družbeno omrežje Twitter je do srede z opozorilom, da gre za sporno ali varljivo vsebino, opremilo okoli 300.000 objav v povezavi z volitvami v ZDA. Opozorila pa nameravajo dodajati tudi v prihodnje, so sporočili s Twitterja.

Spletni velikan je pred tokratnimi volitvami napovedal okrepljen boj proti širjenju lažnih ali zavajajočih informacij, potem ko je bil leta 2016 tarča kritik, da je storil premalo, poroča STA.

V povprečju so med 27. oktobrom in 11. novembrom z opozorilom opremili eno objavo na 500 objav, ki so bile povezane z ameriškimi volitvami. Ta opozorila so dosegla prepoznavnost ravno z objavami ob tvitih ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ko je na primer predčasno razglasil zmago ali tvital o prevarah na volitvah.

Z opozorilom pa so med drugim opremili tudi tvit slovenskega premierja Janeza Janše, ko je dan po volitvah izrazil prepričanje, da je zmagal Trump.

Trump kljub številnim opozorilom, ki mu jih doda Twitter, še naprej uporablja to platformo za širjenje svojih neutemeljenih prepričanj. Ravno v četrtek je Twitter pod objavo "prirejene volitve" prilepil opozorilo, da je ta trditev o volilni prevari sporna.

V objavi na blogu so se pri Twitterju zavezali, da bodo tudi v prihodnje volilnim objavam dodajali opozorila, če bo vsebina tvitov zavajajoča ali lažna, poročajo tuje tiskovne agencije.