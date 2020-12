Twitter gorel: Bo Trump pomilostil Assangea?

Pred nekaj urami se je po družbenem omrežju Twitter razširila novica, da bi lahko ameriški predsednik Donald Trump pred končanjem svojega mandata pomilostil Juliana Assangea, ki v londonskem zaporu čaka na izročitev ZDA.

Kot poroča britanski Independent, je kasneje vir, ki je poskrbel za širjenje novice, objavil še en tvit, v katerem je zapisal, da naj njegove prejšnje objave ne upoštevamo in da je šlo za netočno informacijo.

Novica o pomilostitvi Assangea s strani Trumpa ni nova. Prvič se je pojavila februarja, ko naj bi Trump od Assangea v zameno za pomilostitev zahteval zanikanje vpletanja Rusije v ameriške volitve. Bela hiša je takrat navedbe označila za "popolno izmišljotino in laž".

Grozi mu 175 let zapora

Julianu Assangeu v ZDA grozi obtožnica z 18 točkami. V njih Assangea obtožujejo, da je načrtoval zaroto skupaj s posamezniki hekerskih skupin Lulzsec in Anonymous. Domnevajo tudi, da si je priskrbel neodobren dostop do vladnega računalniškega sistema države, ki je del Nata.

Ustanovitelj spletne platforme Wikileaks, ki je leta 2010 objavila vrsto tajnih vojaških in diplomatskih dokumentov ZDA, je trenutno v strogo varovanem londonskem zaporu Belmarsh, kjer čaka na razsodbo glede zahteve ZDA za njegovo izročitev. V ZDA Assangeu grozi sodni proces zaradi vohunjenja in zarote. Če ga bodo spoznali za krivega, mu grozi do 175 let zapora.