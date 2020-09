Psihiater: Pri Assangeu obstaja veliko tveganje za samomor

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Assange je že več kot leto dni zaprt v strogo varovanem zaporu Belmarsh. Že dlje časa naj bi trpel zaradi halucinacij in glasov, ki mu govorijo, da bodo prišli ponj, piše STA.

Pred londonskim sodiščem trenutno poteka postopek zaradi zahteve ZDA po izročitvi Assangea. Ameriško pravosodje v Avstraliji rojenemu Assangeu očita objavo zaupnih dokumentov o vojaških operacijah ZDA v Iraku in Afganistanu, ki jih je pridobil od sedaj žvižgačice Chelsee Manning, ki je bila prej ameriški vojak Bradley Manning. V primeru, da bi ga v ZDA spoznali krivega v vseh točkah obtožnice, mu grozi do 175 let zapora.

Več let je živel na ekvadorskem veleposlaništvu

Assange se je leta 2012 pred izročitvijo ZDA zatekel na ekvadorsko veleposlaništvo v Londonu. Takrat je bil zanj tudi veljaven evropski priporni nalog zaradi domnevnega posilstva na Švedskem. Kasneje so na Švedskem postopek proti njemu opustili. Britanska policija je Assangea aretirala aprila 2019, ker naj bi s pobegom na veleposlaništvo kršil pogojni izpust. Pred tem so mu na ekvadorskem veleposlaništvu odrekli gostoljubje, še piše STA.