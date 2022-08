Tveganje za katastrofo v Ukrajini narašča #vŽivo

Po podatkih britanskih obveščevalnih služb so ruske sile začele zbirati enote na jugu Ukrajine in pričakujejo, da se bodo najhujši spopadi preselili proti jugu na 350-kilometrsko frontno črto, ki se razteza od Zaporožja do Hersona, vzporedno z reko Dneper. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v soboto Rusijo obtožil obstreljevanja elektrarne v Zaporožju, ruska stran pa podobno trdi za ukrajinske sile.

Grossi: To je igranje z ognjem

Vodja IAEA Rafael Mariano Grossi je dejal, da je zelo zaskrbljen zaradi poročil o obstreljevanju največje jedrske elektrarne v Evropi. Ukrajina je namreč sporočila, da so bili deli objekta zaradi ruskih vojaških napadov resno poškodovani. Rusija je elektrarno zasegla marca letos.

"Vsak vojaški ogenj, usmerjen na ali iz objekta, je igranje z ognjem s potencialno katastrofalnimi posledicami. Zaposleni v elektrarni morajo biti sposobni opravljati svoje pomembne naloge brez groženj ali pritiskov," je poudaril Grossi in dodal, da bi morala biti njegova agencija sposobna zagotoviti tehnično podporo.

Upravljavec elektrarne v Zaporožju je povedal, da so ruski raketni napadi privedli do zaprtja enega od reaktorjev in da obstaja nevarnost uhajanja radioaktivnih snovi. Dan prej je ruska uprava okupiranega ukrajinskega mesta Enerhodar sporočila, da so električni vodi v jedrski elektrarni Zaporožje prekinjeni zaradi ukrajinskega obstreljevanja, a Kijev trdi, da je za obstreljevanje odgovorna ruska stran.

Inštitut za vojno je v svojem petkovem poročilu citiral opozicijski časopis The Insider, ki je objavil, da so ruske sile morda že detonirale jedrsko elektrarno Zaporožje in postavile rakete v bližnji vasi, štiri kilometre od reaktorja elektrarne. "Strokovnjaki so predhodno ocenili, da ruske sile elektrarno verjetno uporabljajo za izkoriščanje zahodnih strahov pred jedrsko katastrofo v Ukrajini z namenom, da bi zmanjšale odločenost Zahoda, da zagotovi vojaško podporo ukrajinski protiofenzivi, hkrati pa elektrarno učinkovito uporabljajo kot jedrski ščit za preprečevanje ukrajinskih napadov na ruske sile in opremo," so še sporočili z inštituta.