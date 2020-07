Turško-nemški novinar obsojen na dve leti in devet mesecev zapora

Sodišče v Istanbulu je nemškega novinarja turškega rodu Deniza Yücela danes v odsotnosti obsodilo na dve leti, devet mesecev in 22 dni zapora, ker naj bi širil propagando za prepovedano Turško delavsko stranko (PKK), je sporočil njegov odvetnik Veysel Ok. Napovedal je, da se bo Yücel na razsodbo pritožil.

Je pa sodišče novinarja oprostilo obtožb o spodbujanju ljudstva k sovražnosti ter propagandi za islamskega klerika Fetullaha Gülena, ki mu Turčija očita vpletenost v spodleteli državni udar pred štirimi leti, poroča STA.

Turško tožilstvo je za nemško-turškega dopisnika časnika Die Welt Yücela zahtevalo do 18 let zapora. Kot dokaz za širjenje teroristične propagande so navedli novinarjev intervju s predstavnikom PKK Cemilom Bayikom. Turčija, EU in ZDA PKK obravnavajo kot terroristično organizacijo.

Februarja 2018 so novinarja izpustili iz zapora, nato je odpotoval v Nemčijo, kjer dela na uredništvu časnika Die Welt. Foto: Reuters

Ustavno sodišče lani razsodilo, da so bile novinarju z zaporom kršene človekove pravice

Novinarja so aretirali februarja 2017 v Turčiji, nato pa je bil leto dni za zapahi v istanbulskem zaporu Silivri brez obtožnice. Februarja 2018 so ga izpustili iz zapora, nato je odpotoval v Nemčijo. Yücel, ki vse obtožbe zavrača, ima nemško in turško državljanstvo, proces proti njemu pa je močno ohladil odnose med Berlinom in Ankaro.

Turško ustavno sodišče je junija lani soglasno razsodilo, da dolgo pridržanje novinarja ni bilo v skladu s turško zakonodajo ter da je šlo za kršitev človekovih pravic.

"Sodišče danes ni upoštevalo odločitve ustavnega sodišča," je dejal novinarjev odvetnik. Napovedal je, da se bo Yücel na razsodbo pritožil. Rok za pritožbo je sedem dni.