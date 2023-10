Tudi v tretje ni uspelo. Predstavniški dom ameriškega kongresa brez predsednika.

Republikancu Jimu Jordanu tudi v tretjem poskusu ni uspelo dobiti dovolj glasov za izvolitev na položaj predsednika predstavniškega doma ameriškega kongresa. Ta tako ostaja brez predsednika in še naprej ne more opravljati zakonodajnega dela.

Tako kot v prvih dveh krogih glasovanj je vodja demokratske manjšine Hakeem Jefrries iz New Yorka dobil več glasov od Jordana, vendar le 210 demokratskih glasov, za izvolitev na položaj pa je potrebnih najmanj 217 glasov. Jordan je dobil najmanj glasov doslej – 194. Podpore mu ni namenilo 25 republikancev, izgubil pa bi jih lahko le pet.

Demokrati republikance pozivajo, naj odnehajo

Demokrati republikance pozivajo, naj odnehajo in sprejmejo ponudbo za izvolitev sprejemljivega zmernega republikanskega kandidata z njihovo podporo, vendar pa je Jordan v četrtek izjavil, da je bil Kevin McCarthy izvoljen šele po 15 krogih in bodo nadaljevali.

Republikanci so si po Jordanovih porazih v torek in sredo nato v četrtek vzeli premor in se pogajali za zaprtimi vrati. Uvodoma so sklenili, da bodo vršilcu dolžnosti predsednika Patricku McHenryju iz Severne Karoline začasno do januarja 2024 podelili polna pooblastila, nakar bo Jordan spet poskusil s kandidaturo.

Dvomijo o Jordanovi sposobnosti vodenja

Ameriški mediji poročajo, da je to po ostrih prepirih znotraj poslanske skupine padlo v vodo in Jordan, ki uživa trdno podporo nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa, se je odločil, da nadaljuje boj za funkcijo.

Jordan v 16-letni karieri ni predlagal nobenega zakona. Ukvarja se s preiskavami demokratov in vodi preiskavo pred ustavno obtožbo predsednika Joeja Bidna. Demokrati in nekateri republikanci menijo, da ne bo nikoli sposoben voditi predstavniškega doma, kjer je potrebno težko delo iskanja kompromisov znotraj republikancev in z demokrati.

McCarthy je bil odstavljen 3. oktobra na pobudo republikanca s Floride Matta Gaetza, ki je bil jezen zaradi dogovora z demokrati o začasnem podaljšanju financiranja zvezne vlade.

Luči na koncu predora za zdaj še ni, saj Jordanovi republikanski nasprotniki vztrajajo, da ne bodo glasovali zanj, njegovi najodločnejši zagovorniki pa trdijo, da ne bodo glasovali za nikogar drugega.

Vsem pa se mudi zaradi načrtovane potrditve pomoči Izraelu in Ukrajini, sredi novembra pa bo potrebno novo podaljšanje financiranja vlade.

Številne grožnje

Jordanovi podporniki so v zadnjem tednu skušali republikance, ki mu nasprotujejo, prepričati celo z grožnjami. Republikanec iz Kolorada Ken Buck je na televiziji NBC povedal, da je do petka prejel štiri grožnje s smrtjo, ostal pa je tudi brez pisarne v Koloradu, kjer mu je lastnik odpovedal najemno pogodbo.

Grožnje s smrtjo je prijavila tudi republikanka iz Iowe Mariannette Miller-Meeks, žena kongresnika Dona Bacona iz Nebraske pa je dobila poplavo jeznih anonimnih sporočil, naj pritisne na moža.

Jordanov tiskovni predstavnik Russell Dye je grožnje s smrtjo in nadlegovanje ostro obsodil in menil, da morajo republikanci stopiti skupaj.