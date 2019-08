Tudi direktor varčuje: za polovico si je znižal plačo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ryanair je pred kratkim objavil rezultate prvega četrtletja, ki pa so bil za 21 odstotkov slabši kot lani. Ob tem imajo še težave z dobavo novih letal ter z višjimi cenami goriva in osebja, zato bodo do prihodnjega poletja odpustili okrog 600 zaposlenih.

O'Leary, ki je dogajanje v prihodnjih mesecih zaposlenim sporočil prek posnetka, si je sicer februarja, ob nastopu novega petletnega mandata, znižal plačo za polovico. Po novem bo dobival 500 tisoč evrov letno, prav tako se je prepolovila nagrada za uspešnost, izključen pa bo tudi iz nagrajevale sheme, v kateri so dobivali delnice.

Vseeno lahko dobi delnice v vrednosti 100 milijonov evrov

Vseeno si je v O'Leary izpogajal bogato nagrado, če mu bo v prihodnjih petih letih uspelo letni dobiček dvigniti na dve milijardi evrov ali pa bo cena delnice 28 dni vredna vsaj 21 evrov. Če bo izpolnil katerega od teh dveh pogojev, bo dobil 10 milijonov delnic, ki so po trenutnem tečaju vredne 100 milijonov evrov. Irec je že zdaj s 3,9 odstotka delnic peti največjih delničar Ryanaira.

Delnica Ryanaira je trenutno vredna 9,5 evra, v zadnjih 10 letih pa ni nikoli presegla vrednosti 20 evrov.

Ob nižjem dobičku višji prihodki in rast števila potnikov Foto: Reuters



Lani je Ryanair po vseevropskih stavkah osebja prvič v svoji zgodovini priznal sindikate kot stranke v socialnem dialogu in sklenil kolektivne pogodbe po posamičnih državah. Dobra novica v prvem poslovnem četrtletju je sicer rast števila potnikov za 11 odstotkov na 42 milijonov. Za 11 odstotkov na 2,31 milijarde evrov so se povečali tudi prihodki. STA

Ryanair v Veliki Britaniji ocenjen kot najslabši letalski prevoznik

Irski nizkocenovni prevoznik Ryanair je bil sicer v Veliki Britaniji po oceni potnikov že šesto leto zapored razglašen za najslabšo letalsko družbo. Letno anketo o zadovoljstvu letalskih potnikov je izvedla največja britanska neodvisna potrošniška organizacija Which?.