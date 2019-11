Trumpovo obnašanje primerja z 12-letnikom

Komiki zbijajo šale na račun naslova knjige in pravijo, da avtor krepko zamuja s tem "svarilom". Tiskovna predstavnica Bele hiše Stephanie Grisham ga je označila za lažnivega strahopetca, člani Trumpove vlade pa zanikajo njegove navedbe. Avtor sicer predsednika ZDA primerja z 12-letnikom v stolpu kontrole letenja, ki se igra z raznimi gumbi in povzroča popoln kaos na letališču.

Kot stric v domu za ostarele

Primerja ga tudi s ponorelim stricem v domu za ostarele, ki teka naokrog po dvorišču brez hlač in preklinja kakovost prehrane v menzi, strežniki pa tekajo za njim in ga skušajo ujeti ter mu natakniti hlače. "Presunjen si, obenem se zabavaš in obenem ti je nerodno. Edina razlika je v tem, da stric tega ne bi počel vsak dan, njegovih besed ne bi predvajali po televiziji in mu ne bi bilo treba voditi vlade, ko mu enkrat nataknejo hlače," piše v enem izmed odlomkov.

Foto: Reuters 259 strani knjige naj bi napisal višji uradnik ameriške vlade, ki se je septembra lani predstavil kot del odporniškega gibanja znotraj vlade. Lani je še verjel, da so znotraj vlade odgovorni ljudje, ki bodo lahko usmerjali Trumpa na pravo pot, vendar zdaj več ne misli tako. "Ni odraslih v sobi. Neizvoljeni birokrati in politični nameščenci ga dolgoročno ne bodo nikoli vodili v pravo smer. Tak je, kot je, in bo še naprej," piše avtor.

V knjigi omenja trenutek, ko naj bi višji državni uradniki razmišljali o množičnem skupnem odstopu s položajev, da opozorijo državljane na nevarnost v Beli hiši, vendar so si premislili, ker so se zbali, da bodo položaj le poslabšali. Avtor predsednika opisuje kot okrutnega, nesposobnega in nevarnega za ZDA.

Trump naj bi bil nenehno v strahu, da se ga bo hotel kdo znebiti, in je sumničav do vseh, ki si v njegovi prisotnosti delajo zapiske. Najbolj skrb zbujajoča je njegova popolna neprizadetost ob zakonih. Še posebej ga motijo sodniki, ki ustavljajo njegove pobude. Avtor piše, da je Trump spraševal svoje odvetnike, kako bi sestavili zakon za zmanjšanje števila zveznih sodnikov. "Ali se jih ne moremo preprosto znebiti? Dajmo se znebiti teh pof... sodnikov," naj bi dejal Trump.

Predsednik naj ne bi bil sposoben ukrepati med resno mednarodno krizo, saj ne posluša poročil, povezanih z nacionalno varnostjo, in ima svoje teorije. Tuji voditelji naj bi ga imeli za preprosteža, ki je zelo dojemljiv za laskanje in se ga zlahka manipulira. Po umoru kolumnista Washington Posta Džamala Hašodžija naj bi se drl na sodelavce in jim razlagal, kako neumno bi se bilo zaradi tega zaplesti v spor s Savdsko Arabijo. "Nafta bi se podražila za 150 dolarjev za sod. Jezus, kako prekleto neumni bi morali biti, da bi se sprli," naj bi trdil Trump.

Avtorju grozi pregon

Trumpov odnos do žensk naj se ne bi spremenil niti po kopici obtožb o spolnih napadih in nadlegovanju. Nenehno komentira videz, oblačila, telesno težo, profesionalne ženske, ki so nekaj dosegle v življenju, pa redno kliče "ljubica", "srček" in podobno.

Nenehno naj bi se norčeval iz priseljencev iz Latinske Amerike, pri čemer oponaša njihov naglas. "Poglejte te ženske, ki prihajajo s po sedmimi otroki in jokajo, da jih je mož zapustil in potrebujejo pomoč. Popolnoma neuporabne so. Če bi prišle z možmi, bi jih lahko vsaj poslali na njive, da obirajo koruzo ali kaj podobnega," naj bi izjavil Trump.

Foto: Reuters Avtor v knjigi trdi, da naj bi bil podpredsednik ZDA Mike Pence pripravljen prevzeti položaj predsednika, če bi večina v vladi odstranila Trumpa s položaja po 25. amandmaju k ustavi, ki dopušča takšno možnost, če predsednik na primer zboli ali se mu, po domače povedano, zmeša. Pence je že odločno zanikal, da bi se o čem takem kadarkoli pogovarjali.

Pravosodno ministrstvo ZDA je opozorilo izdajatelja knjige, podjetje Hachette in agenta avtorja, da mu lahko grozi pregon zaradi kršenja pogodbe o varovanju zaupnih informacij, tiskovna predstavnica Bele hiše Grishamova pa je bila bolj neposredna. "Strahopetec, ki je napisal to knjigo, si ni upal objaviti svojega imena, ker gre za popolne laži. Novinarji, ki bodo pisali o tej farsi, bi morali imeti dovolj novinarske integritete, da pišejo o knjigi kot taki, kakršna je - izmišljotina," je sporočila Grishamova.

Avtor pravi, da ostaja anonimen, ker noče, da se to sprevrže v zgodbo o njem, ampak želi posvariti nacijo. "Nisem usposobljen, da postavim diagnozo predsednikovega duševnega zdravja. Vse, kar lahko povem, da je normalnim ljudem, ki so poleg Trumpa, sila nerodno zaradi tega. Blebeta, momlja, hitro se zmede in razjezi, ima težave z dojemanjem informacij, in tisti, ki pravijo drugače, lažejo sami sebi in državi," trdi avtor.