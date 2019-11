Trump mlajši objavil ime žvižgača v ukrajinski aferi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Vse, kar bo dosegel, je to, da bo ogrozil varnost žvižgača in njegove družine. Ne bo pa s tem olajšal pritiska obtožb, ki so se dokazale kot resnične, na predsednika ZDA," je sporočil žvižgačev odvetnik Andrew Bakaj.

"Vse, kar bo dosegel, je to, da bo ogrozil varnost žvižgača in njegove družine. Ne bo pa s tem olajšal pritiska obtožb, ki so se dokazale kot resnične, na predsednika ZDA," je sporočil žvižgačev odvetnik Andrew Bakaj. Foto: Reuters

Predsednik Trump od vsega začetka zahteva ime žvižgača, ki pa za ustavno obtožbo ni več pomembno od trenutka, ko je septembra sam objavil delni prepis telefonskega pogovora z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Iz prepisa je razvidno, da je Trump Zelenskega prosil za uslugo, preden bi Ukrajina dobila pomoč. Usluga je bila preiskava sina nekdanjega podpredsednika ZDA Hunterja Bidna in Ukrajine zaradi domnevnega vpletanja v ameriške volitve leta 2016 na strani demokratov.

Odkar je Trump objavil svoje lastne besede, kongresni preiskovalci žvižgača ne potrebujejo več, dosedanja preiskovalna zaslišanja pa so potrdila zgodbo o Trumpu, ki je prepričan, da Ukrajina dela proti njemu, in želi, da mu najprej pomaga pri obračunu z domačimi političnimi nasprotniki, preden lahko dobi pomoč. Ukrajina je sicer denar dobila, preiskave pa ni uvedla, republikanci, ki so pritisnili na Trumpa, da je pomoč le sprostil, ga bodo s tem branili pred ustavno obtožbo.

Ameriški mediji imena žvižgača niso hoteli objaviti

Odgovorni ameriški mediji žvižgačevega imena niso objavili, kot ne objavljajo imen otrok brez dovoljenja. ZDA imajo zakon, ki legitimne žvižgače ščiti pred razkritjem, in Trumpovi za svojo osebno korist spet podirajo enega od temeljev sistema države, ki ji vladajo.

Žvižgačevo ime sicer že nekaj tednov kroži po Trumpu naklonjenih spletnih medijih, predsednika pa muči to, da imena ne objavijo mediji, ki jih sicer vsak dan opredeljuje kot lažne in pokvarjene. Pravila se drži tudi televizija Fox News, čeprav je polna voditeljev, ki jih zelo srbi prst na sprožilcu.

"Trump mlajši ogroža varnost žvižgača in njegove družine"

Tudi Trump mlajši je le objavil ime, ki ga je najprej objavil spletni medij Breitbart, nova Trumpova televizija One America pa pred njegova vrata pošilja provokatorje. Žvižgačev odvetnik Andrew Bakaj je Donalda mlajšega obtožil, da ogroža varnost osebe in njegove družine ter sistem zgrajen za zaščito žvižgačev.

"Vse, kar bo dosegel, je to, da bo ogrozil varnost žvižgača in njegove družine. Ne bo pa s tem olajšal pritiska obtožb, ki so se dokazale kot resnične, na predsednika ZDA," je sporočil Bakaj.