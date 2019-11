Trump mora plačati dva milijona dolarjev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Newyorška sodnica Saliann Scarpulla je v četrtek ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu naložila, da mora dobrodelnim organizacijam plačati dva milijona dolarjev, ker je zlorabljal sredstva svoje dobrodelne organizacije za osebno in poslovno korist. Zgodba o Trumpovi dobrodelni fundaciji je prišla na dan pred volitvami leta 2016.

Sodnica je na podlagi dokazov ugotovila, da je Trump zlorabljal sredstva dobrodelne organizacije za svojo politično kampanjo, skupaj z otroki pa so denar porabljali tudi za promocijo Trumpovih hotelov, zasebne nakupe in pravdne stroške. Trumpova fundacija se je decembra lani razpustila.

Pravosodna ministrica zvezne države New York Letitia James, ki je preganjala Trumpa zaradi dobrodelne organizacije, je po sodni odločitvi o poravnavi, na katero ni priziva, dejala, da je Trump priznal, da je osebno zlorabljal sredstva. Kot je dodala, mora njenemu uradu prijaviti vsak nov poskus ustanovitve dobrodelne organizacije.

Otroci na tečaj, kaj je prav in kaj ni

Foto: Reuters Poleg tega bodo morali trije Trumpovi otroci, ki so bili na položaju direktorjev Trumpove fundacije (Ivanka, Donald mlajši in Eric), na obvezne tečaje o tem, kaj je prav in kaj ni. Plačilo v višini dveh milijonov dolarjev mora biti nakazano dobrodelnim organizacijam, ki nimajo nobene zveze s Trumpovimi.

"Sodna odločitev je skupaj s poravnavo, o kateri smo se pogajali, velika zmaga naših prizadevanj za zaščito dobrodelnega premoženja in kaznovanje tistih, ki bi zlorabljali dobrodelne organizacije za osebno korist," je izjavila pravosodna ministrica New Yorka, ki je tožbo proti Trumpom vložila junija leta 2018.

Brez odškodnine

Trumpovi so jo sicer po ocenah komentatorjev poceni odnesli, saj nobenemu ne bo treba v zapor, sodnica pa je zavrnila zahtevo Jamesove, naj se jim prepove članstvo v kateremkoli drugem odboru dobrodelne ali neprofitne organizacije v New Yorku. Prav tako Trumpu ni naložila plačila odškodnine.

"Zadovoljni smo, da je sodišče zavrnilo lahkomiselne zahteve po kazenski odškodnini, obrestih in druge zahteve pravosodne ministrice v tej politično motivirani tožbi," sta sporočila Trumpova odvetnika Alan Futerfas in Marc Mukasey.