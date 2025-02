Trump: Zelenski bi lahko že zdavnaj končal vojno

Trump se je v torek zvečer v Mar a Lagu na Floridi v pogovoru z novinarji razburil ob vprašanju, zakaj ZDA niso vključile Ukrajine v pogovore z Rusijo.

"Tam so že tri leta"

"Danes sem slišal pritožbe, da niso bili povabljeni. No, tam so že tri leta. (...) Nikoli ne bi smeli začeti. Lahko bi se dogovorili," je dejal predsednik ZDA, ki so doslej odločno podpirale obrambo Ukrajine v vojni, ki jo je začela Rusija.

Donald Trump je Volodimirja Zelenskega dodobra skritiziral. Foto: Reuters

Evropske zaveznice in tudi ameriški strokovnjaki s področja nacionalne varnosti so šokirani nad Trumpovim odnosom do Ukrajine in Rusije, potem ko sta ameriška in ruska delegacija v Savdski Arabiji v torek začeli pogovore o koncu vojne.

Trump je zagotovil, da je bil prvi krog pogovorov zelo dober, in nadaljeval s kritikami Zelenskega.

Trump: Zelenski ima štiri odstotke javne podpore, država pa je razbita na koščke

"V Ukrajini nismo imeli volitev, imamo pa vojno stanje, kjer ima vodja Ukrajine - to nerad povem - štiri odstotke javne podpore, država pa je razbita na koščke," je dejal Trump in zavrnil obtožbo, da s tem zagovarja ruske prioritete. Že dolgo je minilo, odkar so imeli v Ukrajini volitve, je dejal. "To ni ruska stvar, to prihaja od mene," je dejal.

Kot je poudaril, je po pogovorih ameriške in ruske delegacije v Rijadu bolj prepričan v dogovor o koncu vojne. Pri tem je poudaril, da so Ukrajinci utrujeni od vojne in si želijo, da se konča.