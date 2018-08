Trump zavrnil izjavo, s katero bi se poklonil McCainu

Tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanders, vodja Trumpovega kabineta John Kelly in drugi sodelavci so pripravili izjavo, v kateri so McCaina označili za heroja, so za Washington Post povedali neimenovani uslužbenci Bele hiše.

Izjavo so predstavili predsedniku, da bi jo odobril, vendar jo je zavrnil in dejal, da bi sožalje raje izrazil prek Twitterja. "Moje najgloblje sožalje in spoštovanje družini senatorja Johna McCaina. Naša srca in molitve so z vami," je zapisal Trump.

To, da Bela hiša ni objavila uradne izjave ob smrti republikanskega senatorja, je v javnosti vzbudilo začudenje. So pa podpredsednik Mike Pence, večina ministrov in tudi Sandersova objavili ločene izjave.

McCain pred smrtjo dejal, da si ga ne želi na pogrebu

Senator ni nikoli maral Trumpa in je tudi povedal, da ga ne želi na svojem pogrebu. Takšen odnos izhaja še iz časa predsedniške kampanje, ko je Trump dejal, da so številni priseljenci iz Mehike kriminalci in "posiljevalci". McCain je tedaj Trumpa obsodil, da s tem "podžiga norce", Trump pa ga je označil za "neumneža", ki je komaj diplomiral na mornariški akademiji v Annapolisu.

Eden najvplivnejših republikanskih senatorjev, ki se je od lani bojeval s tumorjem na možganih, je umrl v soboto. Star je bil 81 let.