Trump zahteva preiskavo preiskovalcev ruske afere

Ameriški predsednik Donald Trump je pri namestniku pravosodnega ministra ZDA Roda Rosensteina dosegel, da se je začel ukvarjati s preverjanjem preiskovalcev ruske afere, v četrtek pa bo v Beli hiši o tem potekalo srečanje med dvema republikanskima kongresnikoma in predstavniki pravosodnega ministrstva.

Demokrati in drugi kritiki predsednika ZDA opozarjajo, da takšna ravnanja niso primerna za demokracijo. Pravosodno ministrstvo je po tradiciji ohranjalo neodvisnost od predsednikov ZDA, še posebej takrat, ko so bili predsedniki vsaj posredno pod preiskavo, kot je sedaj Trump glede ruskega vpletanja v ameriške volitve.

Trump: Odkril sem vohuna

Trump je konec preteklega tedna izjavil, da je odkril vohuna FBI v svoji kampanji leta 2016, in zahteval, da se to preišče. Dejstva so sicer malce drugačna. FBI je že imel informacije, da nekateri ljudje iz Trumpove kampanje morda sodelujejo z Rusi, zato je najel republikanskega profesorja iz Cambridga, da z njimi naveže stike in ugotovi, kaj se dogaja.

Trump je o tem zahteval preiskavo, namestnik ministra Rosenstein pa je popustil in zadevo posredoval generalnemu inšpektorju pravosodnega ministrstva, naj jo preveri. Pravosodni minister Jeff Sessions se je izločil iz vsega v povezavi z rusko afero, saj se je kot svetovalec Trumpove kampanje srečeval z Rusi.

"Trumpa skrbi kaj je ugotovil Mueller"

Demokrati Rosensteina kritizirajo, ker je popustil pod Trumpovim pritiskom. Nekateri komentatorji pa menijo, da je to storil le zato, da prepreči lastno odstavitev in posledično odstavitev posebnega tožilca Roberta Muellerja, katerega preiskava naj bi se bližala Trumpu, ki je zaradi tega nervozen.

Dokaz za to vidijo v zahtevi Trumpovih zaveznikov v kongresu, naj jim FBI preda zaupne informacije o preiskavi ruske afere, ki zadevajo domnevne nepravilnosti oziroma domnevno politizacijo preiskave proti Trumpu. V bistvu pa naj bi šlo zato, da Trumpa skrbi, kaj je doslej ugotovil Mueller in kakšna vprašanja mu bo zastavljal, ko ga bo morda uspel zaslišati.

Kritiki menijo, da gre za rušenje pravosodja v ZDA

Trump skuša priti do odgovorov preko predsednika obveščevalnega odbora predstavniškega doma Devina Nunesa, ki ga je že opral vse krivde v poročilu, ki so ga podpisali le republikanci iz odbora.

Trumpovi kritiki, kot je nekdanji direktor Cie John Brennan, menijo, da gre za rušenje pravosodja v ZDA, saj oseba, ki bo morda obtožena kaznivega dejanja, zahteva dostop do dokaznega materiala preiskovalcev pred obtožnico, da bi morda ustrezno prilagodila svojo zgodbo.

Na srečanje v Belo hišo sta v četrtek povabljena Nunes in kolega Trey Gowdy, ki bi naj dobila iskane informacije od direktorja FBI Chrisa Wrayja, nacionalnega direktorja za obveščevalne dejavnosti Dana Coatsa in pomočnika namestnika pravosodnega ministra Eda O'Callaghana. Sestanek bo vodil Trumpov šef kabineta John Kelly in tako bo predsednik izvedel vse, kar bosta izvedela kongresnika.

"Trump potrebuje kongresno zavoro"

Poleg tega sedaj Trumpovi zavezniki v kongresu zahtevajo, da Sessions imenuje posebnega tožilca za preiskavo preiskave ruske afere. Po mnenju demokratov, kot je vodja senatne manjšine Charles Schumer iz New Yorka, se ZDA spreminjajo v "banana republiko", kjer lahko vladar uporablja pravosodje za politične namene. S tem sporočilom bodo šli demokrati novembra na kongresne volitve in skušali prepričati volivce, da Trump potrebuje kongresno zavoro.

Iz New Yorka pa je v torek prišla še ena morda problematična novica za Trumpa. Poslovni partner njegovega odvetnika Michaela Cohena je državnim tožilcem New Yorka priznal finančne poneverbe in v zameno za nizko kazen privolil, da bo sodeloval z vsemi potekajočimi preiskavami.

Proti Cohenu, ki je zaslovel s plačilom 130.000 dolarjev pornografski igralki Stormy Daniels za molk o spolnem odnosu s Trumpom, poteka preiskava zveznih tožilcev New Yorka, ki ima vir v Muellerjevih preiskavah.