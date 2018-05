Donald Trump se je v času vladanja tri tisočkrat zlagal

Ameriški predsednik Donald Trump je glede na statistiko posebne strani časnika Washington Post The Fact Checker huda konkurenca slavnemu lažnivcu Ostržku, saj se je v 466 dneh vladanja zlagal že 3001-krat. To je povprečno 6,5 laži na dan.

Washington Post je začel preverjati Trumpove izjave in jih uradno beležiti takoj na začetku, ker je imel velike težave z resnico že v času predsedniške kampanje oziroma v poslovni karieri pred politično. V prvih stotih dneh vladanja mu je uspelo nabrati po 4,9 laži na dan, kmalu pa je začel presegati samega sebe. V zadnjih dveh mesecih se je povprečje dvignilo na devet laži na dan.

Pri tem sicer ne gre za vedno sveže laži, ampak jih predsednik ponovi. Washington post je naštel, da je Trump 113 laži ponovil najmanj trikrat. Med njimi je na primer kar 72-krat zatrdil, da je sprejel največje davčne olajšave v ZDA, čeprav se te, ki so bile sprejete konec lanskega leta, po obsegu uvrščajo šele na osmo mesto.

Najmanj 52-krat je zatrdil, da je ruska afera izmišljena, 41-krat je dejal, da demokratov ne zanima usoda priseljencev, ki so jih kot mladoletne nezakonito pripeljali v ZDA njihovi starši. 34-krat je poudaril, da potrebuje zid na meji z Mehiko, da ustavi pritok mamil v ZDA, čeprav njegova Uprava za boj proti mamilom (DEA) pravi, da droge v ZDA pridejo po predorih ali čez mejne prehode, ne da bi jih odkrili, torej zid pri tem ne bi pomagal.

V zadnjih petih tednih je 13-krat zatrdil, da je že začel graditi obljubljeni zid, čeprav mu kongres še ni zagotovil denarja.

Rekordnih 52 laži v enem dnevu

Trump ne laže vsak dan, a povprečje "popravi" ob dneh, ko se zlaže res velikokrat. 25. julija lani so mu tako našteli 53 laži, 29. novembra lani jih je zbral 49. To so ponavadi dnevi, ko ima kakšen intervju ali pa "predvolilno" zborovanje, ki jih nadaljuje tudi leto in pol po prevzemu položaja. Pred dnevi si je na primer v Michiganu v 80 minutah govora nabral 44 laži.

Foto: Reuters Washington Post med pogoste lažnive izjave šteje tudi samohvalo, da je po volitvah ustvaril tri milijone delovnih mest, čeprav je položaj nastopil šele tri mesece kasneje in je številka nižja za pol milijona. Potem sledi samohvala z neverjetno rastjo zaposlovanja, ki je dejansko počasnejše kot v zadnjih petih letih Baracka Obame.

Gre morda za Trumpovo neznanje?

Pohvalil se je, da je bilo na enem od njegovih zborovanj 32 tisoč ljudi, čeprav je bila kapaciteta dvorane le 4.200, hvali se, da je ukinil zdravstveno reformo Obame, čeprav je ni, glede ruske preiskave laže, da so demokrati sodelovali z Rusi, verjetno zato, da mu pomagajo do izvolitve in sami sebi prizadenejo poraz, laže pa tudi glede majhnih in nepomembnih zadev, pri čemer Washington Post priznava, da gre morda preprosto za neznanje.

Taka primera naj bi bila, ko je Henryju Fordu pripisal izum tekočega traku (Ransom Eli Olds) ali Franklinu Delanu Rooseveltu 16 let vladanja (12). Sicer pa med drugim redno napihuje 300 milijard dolarjev trgovinskega primanjkljaja s Kitajsko na 500 milijard.