Ameriški kongres skuša sprejeti zaporniško reformo

Predstavniški dom ameriškega kongresa je v torek s 360 glasovi proti 59 potrdil predlog reforme zaporniške zakonodaje, ki med drugim predvideva namenitev sredstev za programe poklicnega usposabljanja zapornikov. Usoda predloga zakona pa je v senatu negotova, ker želijo nekateri dodati še reformo kazenske zakonodaje.

Predlog reforme zaporniške zakonodaje podpirajo kongresniki obeh strank. V primeru potrditve bi bila to prva dvostrankarska zakonodajna zmaga predsednika Donalda Trumpa v letu in pol vladanja. Vse ostalo - razen zakonov o proračunski porabi - je bilo doslej za Trumpa in republikance po načelu vzemi ali pusti.

Potrditev reforme bi bila zmaga tudi za Trumpovega zeta Jareda Kushnerja, ki ima v Beli hiši vlogo svetovalca z velikim obsegom dela od iskanja miru na Bližnjem vzhodu do reforme zdravstva za veterane. Ena od njegovih nalog je bila tudi zaporniška reforma, za katero si je prizadeval in lobiral v kongresu.

Ovira je dvostrankarska koalicija

V senatu je ovira dvostrankarska koalicija, zbrana okrog predsednika pravosodnega odbora republikanca Chucka Grassleyja iz Iowe in demokrata iz Illinoisa Dicka Durbina. Skupina zahteva, da se hkrati z zaporniško sprejme še reforma kazenske zakonodaje. Z njo naj bi predvsem odpravili dolgoletne zaporne kazni za manjše prestopnike, ki so jih pri tovrstnih dejanjih ujeli več kot enkrat.

Ameriška kazenska zakonodaja pošilja v zapor revne, ki nimajo dostopa do odvetnikov. Gre predvsem za pripadnike temnopolte in drugih manjšin. Pred desetletji je bila sprejeta tudi zakonodaja, ki predvideva veliko višje kazni za posest mamila crack, to je kokaina, ki ga uživajo temnopolti, kot pa za "beli" kokain.

Trump prosti reformi kazenske zakonodaje

Trump in pravosodni minister Jeff Sessions sta proti reformi kazenske zakonodaje. Na Grassleyjevo skupino je jeznih tudi nekaj demokratov, ki so prepričani, da Trump ne bo popustil, pa kritizira svoje kolege, ki želijo oboje.

Grassley pravi, da ima na svoji strani dovolj glasov za blokado Kushnerjeve reforme, če bo šla na glasovanje. Vodja senatne večine Mitch McConnell pa je dejal, da zaporniške reforme ne bo dal na glasovanje, dokler ne bo dogovora znotraj republikanske stranke.