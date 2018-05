Trump zahteva preiskavo domnevnega vohuna FBI v njegovi kampanji

Trump je v petek prvič ugibal, da je nekje slišal, da bi naj FBI nadziral njegovo kampanjo s pomočjo ovaduha ali vohuna, ki je nadziral zadeve in poročal naprej. Giuliani je potem isti dan za CNN dejal, da ne ve, ali je to res, in da tudi Trump ne ve, ali je to res.

V nedeljo je potem predsednik tvitnil zahtevo za preiskavo, ali sta FBI in pravosodno ministrstvo v njegovo kampanjo vrinila agenta ali jo nadzirala za politične namene. Trump zahteva, da se razišče, ali je to zahteval nekdo iz vlade predsednika Baracka Obame.

I hereby demand, and will do so officially tomorrow, that the Department of Justice look into whether or not the FBI/DOJ infiltrated or surveilled the Trump Campaign for Political Purposes - and if any such demands or requests were made by people within the Obama Administration!