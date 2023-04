Trump več ur pričal: Nisem kriv

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek pod prisego več ur pričal na zaslišanju v New Yorku v civilni tožbi glede poslovnih goljufij. Newyorška generalna tožilka Letitia James nekdanjemu predsedniku, njegovemu podjetju in njegovim trem otrokom očita domnevno ponarejanje finančnih podatkov.

Po televizijskih posnetkih sodeč se je 76-letni Trump s konvojem vozil pripeljal do urada generalne državne tožilke na Manhattnu okoli 10. ure po krajevnem času. Približno osem ur kasneje se je kolona znova odpeljala, Trump, ki po izteku predsedniškega mandata živi v Miamiju, se je vrnil v svojo stolpnico Trump Tower na newyorški Peti aveniji.

Pred uradom generalne državne tožilke se je zbralo tako nekaj nasprotnikov kot tudi podpornikov nekdanjega predsednika ZDA, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Preiskava zaradi domnevnega ponarejanja finančnih podatkov

Tožilka James proti Trumpu vodi civilno preiskavo zaradi domnevnega ponarejanja finančnih podatkov. Trumpu, njegovi organizaciji in njegovim trem otrokom Donaldu mlajšemu, Ericu in Ivanki očita, da so po potrebi prikazovali večje ali manjše premoženje, na primer za lažje pridobivanje posojil ali plačevanje nižjih davkov.

James želi doseči, da se Trumpu in njegovim trem otrokom dosmrtno prepove opravljanje poslov v tej zvezni državi. Od Trumpove organizacije poleg tega zahteva 250 milijonov dolarjev odškodnine.

Trump se je v New Yorku pojavil že drugič v desetih dneh, potem ko je prejšnji teden prišel na sodišče v drugi kazenski zadevi, ki jo proti njemu vodi okrožno državno tožilstvo na Manhattnu v zvezi s ponarejanjem poslovnih dokumentov v povezavi s plačilom pornografski igralki Stormy Daniels za molk o spolnem odnosu pred volitvami leta 2016. Trump se je v zadevi, v kateri so ga newyorški tožilci obtožili 34 kaznivih dejanj ponarejanja poslovne dokumentacije, izrekel za nedolžnega.