Trump vložil tožbo proti svojemu odvetniku

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump je v sredo vložil tožbo proti svojemu nekdanjemu odvetniku Michaelu Cohenu. Očita mu, da je kršil dogovor o zaupnosti med njima, in zahteva 500 milijonov dolarjev odškodnine.

V tožbi, ki jo je vložil na zveznem sodišču na Floridi, Trump trdi, da je Cohen kršil svojo dolžnost, da kot odvetnik deluje v najboljšem interesu svoje stranke. Trdi, da ga je nekdanji odvetnik "omalovaževal v knjigah, podkastih in javnih izjavah, da bi pridobil denar in slavo", poročajo tuje tiskovne agencije.

Tožba sovpada z vse hujšimi napadi Trumpovih zaveznikov na Cohena, ki je ključna priča v newyorški preiskavi proti nekdanjemu predsedniku, poroča britanski BBC.

Trump se je pretekli teden za nedolžnega izrekel na sodišču na Manhattnu, kjer so ga kot prvega nekdanjega predsednika ZDA obtožili kaznivih dejanj, in sicer v zvezi s plačilom pornografski igralki Stormy Daniels za molk pred volitvami 2016. Newyorški tožilci so Trumpa obtožili 34 kaznivih dejanj ponarejanja poslovne dokumentacije.

Cohen je za Trumpa delal več kot desetletje

Cohen je več kot desetletje delal za Trumpa in bil osrednja oseba v več aferah, v katere je bil vpleten republikanec.

Zdaj 56-letni Cohen je priznal, da je pornografski igralki Stormy Daniels tik pred predsedniškimi volitvami leta plačal 130 tisoč dolarjev, da ne bi spregovorila o spolnem odnosu, ki naj bi ga imela s Trumpom med volilno kampanjo leta 2016. Cohen je bil na koncu obsojen na tri leta zapora, vendar je lahko del kazni prestajal v hišnem priporu zaradi pandemije covid-19. Priznal je tudi, da je kriv zaradi laganja kongresu.

Pričakovati je, da bodo Trumpovi odvetniki na sojenju nekdanjemu predsedniku poskušali Cohena prikazati kot pričo, ki ji ni mogoče zaupati in ki jo zanima le maščevanje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.