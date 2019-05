Trump v Beli hiši pohvalil Orbana

Na fotografiranju pred začetkom pogovorov je predsednik Donald Trump Orbanu dejal, da ga spoštujejo po vsej Evropi, čeprav je - tako kot on - malce kontroverzen. "Ampak to je v redu. Naredil si dobro delo in zavaroval si svojo državo," je dejal Trump.

Na vprašanje, ali ga skrbi nazadovanje demokracije na Madžarskem, je Trump odgovoril, da ljudje madžarskega premierja zelo spoštujejo, veliko jih pravi, da je naredil to, kar je treba, glede priseljevanja.

Odnosi med Belo hišo in Madžarsko so se otoplili

Ameriški predsednik Trump je včeraj sprejel madžarskega premierja Orbana. Foto: Reuters Odnosi med Washingtonom in Budimpešto so se zaradi podobnih ideoloških prepričanj Trumpa in Orbana v zadnjem času precej otoplili. Orban je bil namreč v času administracije Baracka Obame pogosto tarča kritik zaradi napadov na svobodo medijev, pravosodje in civilno družbo.

Trumpa so zaradi vabila Orbanu ostro napadli kritiki v ZDA, med njimi senatorji obeh strank, časopis Washington Post pa je zapisal, da Trump na razočaranje preostalega sveta spet objema avtoritarnega voditelja po zgledu Vladimirja Putina, Kim Džong Una ali Recepa Tayyipa Erdogana.

Sprejem Orbana v Beli hiši pred evropskimi volitvami je jasen znak politične podpore Washingtona smeri, ki jo zagovarja populist Orban, je zapisal Washington Post.

Trump občuduje Orbanove dosežke

Foto: Reuters Bela hiša po drugi strani trdi, da Trump je sprejel Orbana, da se vrine v razvijajoče se odnose med Orbanom in Kitajsko ter Rusijo. Da Trump občuduje Orbanove dosežke, pa je dejal ameriški veleposlanik na Madžarskem David Cornstein. Za revijo Atlantic je izjavil, da predsednika pozna 25 ali 30 let in lahko reče, da bi Trump zelo rad užival položaj, kakršnega ima na Madžarskem Orban.

Ameriški predsednik je ob sprejemu Orbana v Beli hiši v krajšem pogovoru z novinarji sicer branil zaostrovanje trgovinske vojne s Kitajsko in zatrdil, da ZDA z višjimi carinami služijo milijarde dolarjev, od česar bodo nekaj dali kmetom.

Napovedal je, da se bo junija na vrhu G20 na Japonskem srečal s Kitajskim kolegom Xi Jinpingom in tudi z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Iz Kremlja so sicer nemudoma sporočili, da za zdaj z ameriške strani ni bilo nobene pobude za srečanje.

Na vprašanje o zaostrovanju odnosov z Iranom pa je zagrozil Teheranu, naj ne poskuša storiti ničesar. "Če Iran stori karkoli, bo zelo trpel. Ne bo jim niti najmanj všeč to, kar bomo storili," je dejal.