Trump tarča novih obtožb spolnega napada

Nekdanja manekenka Amy Dorris zatrjuje, da se je s svojim zaročencem udeležila ogleda teniškega turnirja US Open leta 1997, ko je bila stara 24 let. Bila sta gosta Donalda Trumpa v njegovi VIP-loži. Trump naj bi jo pred toaletami lože potegnil k sebi, ji potisnil jezik v usta ter jo začel grabiti po vsem telesu. Dorrisova pravi, da ga je odrinila stran, poroča STA.

Guardian je ob tem objavil tudi fotografije omenjenega dne na teniškem turnirju, ki jih je posredovala Dorrisova skupaj z vstopnico, ki jo je ohranila.

Trump’s latest sexual assault accuser Amy Dorris says Trump shoved his tongue down her throat & groped her butt, breasts, back, everywhere while she refused his advances & tried to fight him off at 1997 US Open.



How many women's allegations will it take to crush 1 man’s denial? pic.twitter.com/Q9s2H5DqcI