Predsednika Ukrajine in ZDA, Volodimir Zelenski in Donald Trump, se pogovarjata po telefonu, so danes sporočili iz ukrajinskega predsedstva. Njun pogovor sledi torkovemu dialogu Trumpa z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom, ki je prinesel le delno začasno prekinitev ognja v Ukrajini.

16.05 Trump se po Putinu prek telefona pogovarja še z Zelenskim

Informacijo o začetku telefonskega pogovora Trumpa in Zelenskega je dal tiskovni predstavnik zadnjega Sergij Nikiforov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Putin ni pristal na Trumpov predlog o popolnem 30-dnevnem premirju, kar je pred tem sprejel Kijev, dosego tega pa je pogojeval z ustavitvijo oboroževanja ukrajinskih sil.

Ameriški odposlanec za Bližnji vzhod Steve Witkoff je sporočil, da se bodo pogajanja glede prekinitve ognja v Ukrajini nadaljevala v nedeljo v savdski Džedi. Pred tem se morajo dogovoriti še o nekaj podrobnostih, je dodal za televizijo Fox News. Pri tem ni navedel, kdo vse bo sedel za pogajalsko mizo.

16.00 Ukrajina in Rusija izmenjali 372 vojnih ujetnikov

Ukrajina in Rusija sta izmenjali 372 vojnih ujetnikov, je danes sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi. Kremelj je vest o načrtovani izmenjavi objavil po torkovem pogovoru predsednika Vladimirja Putina z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom.

Sprti strani sta izmenjali vojne ujetnike ob posredovanju Združenih arabskih emiratov, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pojasnili v Moskvi.

V sklopu dogovora je Rusija Ukrajini vrnila 175 ujetnikov, prav toliko pa jih je prejela nazaj. Ob tem se v domovino vrača še 22 huje ranjenih ukrajinskih vojakov, kar so v Moskvi označili kot gesto dobre volje.

Kijev navedb o izmenjavi še ni potrdil, iz Rusije pa so sporočili, da so njihovi vojaki že v Belorusiji, kjer prejemajo psihološko in zdravstveno pomoč.

13.28 Kremelj: Kijev nasprotuje prizadevanjem Rusije in ZDA za končanje konflikta

Ukrajina s poskusi napadov na rusko energetsko infrastrukturo nasprotuje prizadevanjem Rusije in ZDA za končanje konflikta, so danes zatrdili v Kremlju, potem ko sta se ruski predsednik Vladimir Putin in njegov ameriški kolega Donald Trump v torek po telefonu dogovorila o 30-dnevni prekinitvi napadov na energetsko infrastrukturo.

"Na žalost do zdaj ni bilo nobene recipročnosti s strani kijevskega režima. Bili so poskusi napadov na našo energetsko infrastrukturo," je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Po njegovih besedah so ti napadi v nasprotju z rusko-ameriškimi prizadevanji za končanje konflikta.

Rusija se je po torkovem pogovoru med Putinom in Trumpom strinjala glede 30-dnevne prekinitve napadov na energetsko infrastrukturo, če se bo s tem strinjal Kijev. Popolno premirje medtem ruski predsednik pogojuje z ustavitvijo oboroževanja ukrajinskih sil.

Ameriški odposlanec za Bližnji vzhod Steve Witkoff je po pogovoru izjavil, da sta se voditelja dogovorila o prekinitvi napadov na infrastrukturo nasploh. Peskov je to zanikal in zatrdil, da se je Putin zavezal le prekinitvi napadov na energetsko infrastrukturo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot je še dejal, se predsednika Rusije in ZDA dobro razumeta, si zaupata in želita postopoma normalizirati vezi med državama. Dodal je, da je pogovor med njima trajal približno dve uri in da že poteka usklajevanje o naslednjem pogovoru. Datum naj bi določili v prihodnjih dneh.

Tako Rusija kot Ukrajina sta sicer po pogovoru med Trumpom in Putinom ponoči izvedli nove napade ena na drugo.

13.25 Zelenski svari pred popuščanjem Moskvi

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes posvaril pred upoštevanjem pogojev Kremlja za premirje v Ukrajini, kot je ustavitev vojaške pomoči Ukrajini. Ob tem je napovedal, da se bo danes pogovarjal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ruski predsednik Vladimir Putin je v torkovem telefonskem pogovoru z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom popolno premirje pogojeval z ustavitvijo oboroževanja ukrajinskih sil, zahodne zaveznice Kijeva pa je pozval, naj ustavijo obveščevalne dejavnosti v pomoč Ukrajini.

"Menim, da ne bi smeli popuščati v smislu pomoči Ukrajini, ampak bi bilo treba pomoč Ukrajini povečati," je dejal Zelenski na novinarski konferenci v Helsinkih s svojim finskim kolegom Alexandrom Stubbom.

Ukrajinski predsednik je danes sporočil, da se bosta z ameriškim predsednikom pogovarjala danes. "Danes bom imel stik s predsednikom Trumpom in razpravljala bova o naslednjih korakih," je dejal Zelenski.

Poudaril je tudi, da bi moral Washington prevzeti vodilno vlogo pri nadzoru vsakega sporazuma, ki bi privedel do ustavitve ruskih in ukrajinskih napadov na energetsko infrastrukturo.

Finski predsednik Stubb je na novinarski konferenci z Zelenskim dejal, da mora Rusija brezpogojno sprejeti premirje, ki ga je predlagal Trump, če želi doseči pravi mir. "Ukrajina je sprejela prekinitev ognja brez kakršnih koli pogojev," je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Zelenski je bil sicer pred tem kritičen do najnovejših ruskih napadov na Ukrajino minulo noč. Rusiji je očital, da je s tem dejansko zavrnila predlog o prekinitvi ognja. Napadi so po njegovih besedah pokazali, da so Putinove besede v velikem nasprotju z realnostjo.

10.44 Rusija po besedah Kallas ni pripravljena na kompromise

Iz pogovora med ruskim in ameriškim predsednikom je jasno, da Rusija ni pripravljena na kompromise, je danes dejala visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas. Dan po odmevnem telefonskem pogovoru je zavrnila pogojevanje ruskega voditelja Vladimirja Putina, ki za dosego premirja od Zahoda zahteva ustavitev vojaške pomoči Ukrajini.

Iz sporočil za javnost, ki sta ju po pogovoru objavila Kremelj in Bela hiša, je po besedah Kallas jasno, da "Rusija v resnici ni pripravljena na kakršnokoli popuščanje".

Estonka na čelu diplomacije EU je ob tem zavrnila Putinovo zahtevo o ustavitvi zahodnega oboroževanja ukrajinskih sil, ki jo je postavil kot pogoj za dosego popolnega premirja.

Po navedbah Kallas bi to privedlo do položaja, ko se Ukrajina ne bi mogla braniti pred morebitnimi novimi ruski napadi, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Putin je sicer v pogovoru s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom pristal na delno premirje v obliki 30-dnevne ustavitve napadov na ukrajinsko energetsko infrastrukturo. Na to je pristal tudi Kijev, ki je sicer odobril tudi predlog o popolnem 30-dnevnem premirju, kar Moskva zaenkrat zavrača.

10.06 Rusi napadli bolnišnico v Ukrajini, evakuiranih okoli 150 bolnikov

Ruski napad na bolnišnico v severovzhodni ukrajinski regiji Sumi je v evakuacijo prisilil 147 bolnikov, vključno z devetimi osebami z omejeno mobilnostjo, so sporočile ukrajinske oblasti.

Posnetki, ki jih je objavila ukrajinska državna služba za nujne primere v Sumiju, prikazujejo poškodovano zdravstveno ustanovo in trenutek, ko bolnike evakuirajo iz prizadete stavbe. Reševalne ekipe so se hitro odzvale in požar, ki je izbruhnil po napadu, pogasile.

Eksplozija je poškodovala tudi bližnji otroški zdravstveni center, a ni bilo poškodovanih. Medtem je Rusija nedavno objavila, da so njene sile prevzele nadzor nad štirimi naselji v regiji Kursk, hkrati pa še naprej izriva ukrajinske čete, ki imajo po vdoru avgusta lani pomemben del ozemlja v regiji.

Ukrajinske oblasti so pred tem sporočile, da spopadi v regiji Kursk še vedno potekajo, zlasti v Sudži in okoliških območjih.

9.54 Nemški obrambni minister: Gre za Putinovo igro

Nemški obrambni minister Boris Pistorius meni, da dogovor ruskega predsednika Vladimirja Putina o prekinitvi napadov na ukrajinsko energetsko infrastrukturo ne pomeni nič.

V včerajšnjem telefonskem pogovoru s Trumpom je Putin dejal, da bo Rusija za 30 dni prekinila napade na energetsko infrastrukturo, vendar je zavrnil popolno in takojšnjo prekinitev ognja z Ukrajino. "Napadi na civilno infrastrukturo prvo noč po tem domnevno ključnem in velikem telefonskem pogovoru niso prenehali," je za nemško televizijo ZDF povedal Boris Pistorius.

"Putin tukaj igra igro in prepričan sem, da ameriški predsednik tega ne bo mogel mirno sedeti in gledati," je dodal.

9.32 Zelenski: Putin načrtuje več novih ofenziv

"Putin želi sprožiti več ofenziv v smeri Zaporožja, na vzhodu, v smeri Harkova in Sumija, da bi maksimalno pritisnil na Ukrajino. To bo poskušal narediti v prihodnjih mesecih in vseeno mu je, koliko njegovih ljudi bo umrlo," je po včerajšnjem pogovoru med Trumpom in Putinom dejal ukrajinski predsednik Zelenski.

"On želi, skupaj s svojimi Severnimi Korejci, prijatelji iz Irana in brezpilotnimi letali šahed, čim globlje prodreti na naša ozemlja, da bi z ultimatom Ukrajini na neki točki pozval k prekinitvi ognja, s čimer bi se znašel v ugodnejšem položaju in maksimalno pritisnil na nas, naše ljudi in name osebno. To je dejstvo," je za ukrajinski medij Suspilne dejal Volodimir Zelenski.

President Zelenskyy:





9.19 Putin že prekršil dogovor o prekinitvi ognja

Le nekaj ur po tem, ko je v pogovoru s Trumpom privolil v prekinitev napadov na energetske objekte v Ukrajini, je Putin napadel enega od tovrstnih objektov v ukrajinskem mestu Slovjansk, ki je zato ostalo brez elektrike. Ameriški odposlanec za Bližnji vzhod Steve Witkoff je v torek sporočil, da se bodo pogajanja glede prekinitve ognja v Ukrajini nadaljevala v nedeljo v Džedi v Savdski Arabiji. Rusija je napadla bolnišnico v Ukrajini, iz katere so evakuirali okoli 150 pacientov, poroča Anadolu.

Rusija in Ukrajina sta se danes zjutraj medsebojno obtožili zračnih napadov, ki so povzročili požare in poškodovali infrastrukturo le nekaj ur po tem, ko je predsednik Vladimir Putin privolil v omejeno prekinitev ognja v vojni Rusije proti Ukrajini.

Putin in ameriški predsednik Donald Trump sta se v torek dogovorila za omejeno 30-dnevno prekinitev napadov na ukrajinske energetske infrastrukturne cilje, medtem ko se bodo pogovori o širšem mirovnem načrtu začeli "takoj", je sporočila Bela hiša.

Putin je po daljšem telefonskem pogovoru med voditeljema ruski vojski ukazal, naj neha napadati energetske objekte. Toda Putin ni sprejel širšega predloga ZDA za 30-dnevno prekinitev ognja, ki ga je Trump videl kot prvi korak k trajnemu mirovnemu sporazumu.

Ukrajinski predsednik Zelenski, ki je privolil v polno 30-dnevno prekinitev ognja, je po telefonskem pogovoru med Putinom in Trumpom dejal, da bo podprl omejeno prekinitev ognja, vendar je svet pozval, naj blokira vse poskuse Moskve, da bi podaljšala vojno.

Nekaj ​​ur pozneje sta obe strani poročali o napadih na svojem ozemlju. "Rusija v tem trenutku napada civilno infrastrukturo in ljudi," je ponoči na komunikacijski platformi Telegram dejal Andrij Jermak, vodja kabineta ukrajinskega predsednika.

Po navedbah Kijeva so ruske sile ponoči nad Ukrajino izstrelile šest raket in več deset dronov, pri čemer je bila ubita ena oseba, poškodovani sta bili tudi dve bolnišnici. Ukrajinske zračne sile so po lastnih navedbah sestrelile 72 od 145 brezpilotnikov.

Več ukrajinskih virov je poročalo, da je Rusija kmalu po pogovorih Trumpa in Putina napadla energetsko infrastrukturo v mestu Slovjansk, ki je ostalo brez elektrike.

Russian drones hit a HOSPITAL in Sumy overnight, sparking a massive fire.





Regionalne oblasti v regiji Sumi v severovzhodni Ukrajini so sporočile, da so ruski napadi brezpilotnih letal poškodovali dve bolnišnici, pri čemer nihče ni utrpel poškodb, vendar so morali evakuirati paciente in bolnišnično osebje.

Državne železnice medtem navajajo, da je Rusija napadla tudi sistem, ki z elektriko oskrbuje železnice v osrednji regiji Dnipropetrovsk. "To je torej prekinitev napadov na energetsko infrastrukturo ali energetsko premirje, kot ga izvaja naš sovražnik," so zapisali po poročanju britanskega BBC.

O novih napadih na svoje ozemlje poroča tudi Rusija. Obrambno ministrstvo v Moskvi je sporočilo, da so ponoči prestregli 57 ukrajinskih dronov. Večino so sestrelili nad obmejno regijo Kursk, kjer ruska vojska po lastnih navedbah izvaja zadnjo fazo operacije za pregon ukrajinskih vojakov.

V regiji Krasnodar na jugu države naj bi medtem ukrajinski brezpilotnik zanetil požar v skladišču nafte.

6.45 Pogajanja o prekinitvi vojne v Ukrajini se bodo nadaljevala v nedeljo v Džedi

Ameriški odposlanec za Bližnji vzhod Steve Witkoff je v torek sporočil, da se bodo pogajanja glede prekinitve ognja v Ukrajini nadaljevala v nedeljo v Džedi v Savdski Arabiji. Pred tem se morajo dogovoriti še o nekaj podrobnostih, je dodal za televizijo Fox News. Pri tem ni navedel, kdo vse bo sedel za pogajalsko mizo. Witkoff je pojasnil, da se bosta iz ZDA pogajanj udeležila državni sekretar Marco Rubio in svetovalec za nacionalno varnost Mike Waltz, ni pa povedal, s kom bodo pogovori potekali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Glede dogovora o prekinitvi napadov na energetsko infrastrukturo in cilje v Črnem morju je dejal, da se je Rusija strinjala z obojim. "Vsekakor upam, da se bodo s tem strinjali tudi Ukrajinci," je dodal.

Rusija se je po telefonskem pogovoru predsednikov ZDA in Rusije Donalda Trumpa in Vladimirja Putina strinjala s 30-dnevno prekinitvijo napadov na energetsko infrastrukturo, če se bo s tem strinjal Kijev.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v prvem odzivu dejal, da je pripravljen na začasno prekinitev napadov na rusko energetsko infrastrukturo, vendar potrebuje še več informacij glede podrobnosti dogovora.

ZDA si prizadevajo za čimprejšnji konec vojne v Ukrajini in so v ta namen pred kratkim tudi predlagale 30-dnevno popolno prekinitev ognja. V Kijevu so jo po nedavnih pogovorih v Džedi podprli, Putin pa je prejšnji teden ob načelni podpori izrazil zadržke.