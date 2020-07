Trump pošilja zvezne policiste še v tri mesta

Ameriška zvezna vlada bo zaradi porasta nasilja zvezno policijo poslala še v mesta Cleveland, Detroit in Milwaukee, so sporočili s pravosodnega ministrstva. Iz mesta Portland pa se bodo pripadniki zveznih agencij v četrtek po napovedih začeli umikati.

V Detroit bodo poslali 42 pripadnikov zveznih agencij, v Cleveland in Milwaukee pa po 25. Med drugim bodo poslali pripadnike zvezne policije FBI in urada za boj proti drogam DEA, poroča STA.

Pravosodni minister Bill Barr je ob napovedi ukrepanja povedal, da v vseh treh mestih, ki jih vodijo demokrati, beležijo "zaskrbljujoč porast nasilja, predvsem umorov". Po podatkih pravosodnega ministrstva je število umorov od začetka leta najbolj poraslo v Milwaukeeju, in sicer za 85 odstotkov.

"Temeljna odgovornost vlade je, da zagotovi varnost naših državljanov," je poudaril Barr.

Zvezni policisti že v štirih mestih

Trumpova administracija je že pred tem pripadnike zveznih varnostnih organov poslala v Kansas City, Chicago, Albuquerque in Portland.

V slednjem je to sprožilo oster odziv lokalnih oblasti, sprožilo pa je tudi spopade med protestniki in policisti. Zvezni organi po navedbah ameriške administracije varujejo poslopje zveznega sodišča. Nasprotniki jim očitajo prekomerno uporabo sile.

Guvernerka zvezne države Oregon, v kateri leži Portland, Kate Brown je danes sporočila, da se bodo pripadniki zveznih sil v četrtek začeli umikati iz mesta. "Po pogovorih s podpredsednikom in drugimi se je zvezna vlada strinjala z umikom zveznih sil iz Portlanda," je povedala. "Delovali so kot okupacijske sile in prinesli nasilje," je zapisala na Twitterju.

Portland bodo prepustili lokalni policiji

Minister za domovinsko varnost Chad Wolf je ob tem dejal, da so dosegli dogovor, da bodo pripadniki zveznih agencij mesto v središču Portlanda prepustili lokalni policiji. Časovnice za umik ni predstavil. Zatrdil je, da bodo v mestu ostale, dokler ne bo zagotovljeno, da zvezna poslopja ne bodo več tarča napadov.

Predsednik ZDA Donald Trump je kasneje tvitnil, da Portlanda ne bi bilo več, če zvezna vlada in njeni organi pregona pred enim tednom ne bi šli tja. "Če župan in guvernerka ne bosta ustavila kriminala in nasilja anarhistov in hujskačev, bo prišla zvezna vlada in naredila, kar bi morali narediti lokalni organi pregona," je dodal.

Protesti proti policijskemu nasilju in sistemskemu rasizmu so v številnih ameriških mestih izbruhnili po smrti temnopoltega Georgea Floyda med policijsko aretacijo v Minneapolisu konec maja. Ponekod jih je spremljalo nasilje.