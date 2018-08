Trump podlegel pritiskom

Trump je tako popustil pritiskom, da se ni spoštljivo poklonil pokojnemu McCainu. Zdaj je predsednik ukazal tudi, naj v čast republikanskemu senatorju zastave po državi spustijo na pol droga, poročajo tuji mediji.

Trumpovi sodelavci v Beli hiši so včeraj pripravili izjavo, v kateri so McCaina označili za heroja, a jo je predsednik zavrnil in zgolj prek Twitterja izrazil sožalje McCainovi družini.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you!