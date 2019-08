Trump po Kimovem pismu nasprotuje skupnim vojaškim vajam z Južno Korejo

Ameriški predsednik Donald Trump je danes izjavil, da se strinja z voditeljem Severne Koreje Kim Džong Unom, ki nasprotuje skupnim vojaškim vajam ZDA in Južne Koreje. To je Trump sklenil po "čudovitem in zelo pozitivnem pismu", ki ga je prejel od Kima.

"Ni vesel zaradi vojaških vaj. Kot veste, tudi meni niso bile nikoli všeč. Nikoli nisem bil navdušen nad njimi. Pa veste, zakaj? Ker ne maram plačevati zanje," je dejal ameriški predsednik Donald Trump. Pismo severnokorejskega voditelja Kim Džong Una je dobil v četrtek.

Trumpa severnokorejske rakete za zdaj ne motijo

Severna Koreja je sicer v zadnjih dveh tednih odredila štiri izstrelitve raket. Trumpa to ni motilo, saj trdi, da so bile rakete izstreljene v znak nasprotovanja skupnim vojaškim vajam in so bile kratkega dosega. Ogrožale bi lahko le Južno Korejo, ki je sicer ameriška zaveznica.

"Pomembno je, da ni bilo jedrskih poskusov. Raketni poskusi so bili kratkega dosega," je poudaril Trump in napovedal verjetnost novega bilateralnega srečanja s severnokorejskim voditeljem.