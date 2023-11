Trump o novoizvoljenem argentinskem predsedniku: To bo vplivalo na ves svet

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump naj bi kmalu obiskal novoizvoljenega argentinskega predsednika Javierja Mileia, desničarskega populista, ki je v nedeljo zmagal na predsedniških volitvah. Trump je Mileia v sredo zvečer poklical in mu čestital za zmago, ob tem pa najavil obisk v Buenos Airesu, so danes sporočili iz Mileijevega urada.

Novoizvoljeni argentinski predsednik Javier Milei je v sredo zvečer prejel telefonski klic nekdanjega ameriškega predsednika Trumpa, ki je Mileiu čestital in ocenil, da bo "njegova zmaga z visoko razliko pomembno vplivala na ves svet", navaja današnja izjava Mileijevega urada, objavljena na omrežju X.

Trump naj bi ob tem napovedal, da bo Mileia obiskal v Buenos Airesu. Informacijo o tem je že pred objavo uradne izjave na omrežju X objavil argentinski novinar Luis Majul. Dodal je, da je kontakt med Trumpom in Mileiem vzpostavil Eduardo Bolsonaro, sin nekdanjega brazilskega predsednika Jairja Bolsonara, kar je s kratkim komentarjem pod objavo potrdil tudi Milei.

Trump je bil med prvimi, ki je Mileiu čestital za zmago na nedeljskih volitvah, v objavi na svojem družbenem mediju Truth Social pa je ob tem izrazil prepričanje, da bo Milei naredil Argentino spet veliko. Samooklicani anarhokapitalist Milei obljublja radikalne spremembe v argentinski politiki in gospodarstvu, kot so uvedba ameriškega dolarja za nacionalno valuto, ukinitev centralne banke, ukinitev številnih vladnih ministrstev in zmanjšanje proračunske porabe za socialo.

Javier Milei, ki bo položaj predsednika Argentine uradno prevzel 10. decembra, je v sredo govoril tudi s trenutnim predsednikom ZDA Joejem Bidnom, ki mu je prav tako čestital za zmago, poroča španska tiskovna agencija EFE. Ob tem je Biden sicer zavrnil povabilo na slovesnost ob inavguraciji zaradi prenapolnjenega urnika.