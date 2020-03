Trump negativen na testu za koronavirus

Bela hiša je v soboto zvečer sporočila, da je bil test predsednika ZDA Donalda Trumpa na okužbo z novim koronavirusom negativen. V ZDA so doslej v sedmih tednih opravili teste le pri 11.000 osebah. To je toliko, kot jih Južna Koreja izvede v enem dnevu.

V ZDA so do sobote zvečer uradno potrdili 2200 okužb z novim koronavirusom, zaradi bolezni covid-19, ki jo virus povzroča, pa je umrlo več kot 50 ljudi. Zaradi izjemno počasnega testiranja naj bi bile številke po mnenju nekaterih zdravnikov veliko večje. Po njihovih ugibanjih naj bi bilo dejansko v ZDA okuženih že okrog pol milijona ljudi, piše STA.

Testiral se je v petek zvečer

Nekdanji upravitelj centrov, ki zdravijo starejše in revne, Andy Slavit je v soboto opozoril, da bo v ZDA zagotovo zmanjkalo bolniških postelj. Trenutno naj bi jih imeli 790.000, za intenzivno nego pa 100.000. Bolnišnica John Hopkins predvideva, da bo zaradi pandemije v ZDA hospitaliziranih 9,6 milijona ljudi, okrog trije milijoni pa bodo potrebovali intenzivno nego.

Bela hiša je že pred Trumpovim negativnim testom uvedla merjenje temperature vsem osebam, ki pridejo blizu predsedniku in podpredsedniku Miku Penceu. Trump se je dal testirati šele v petek zvečer, potem ko je dobil številna novinarska vprašanja, zakaj tega ne stori, če je bil v stiku z najmanj tremi okuženimi osebami.

Foto: Reuters

Pred tednom dni je bil v stiku z dvema okuženima pomočnikoma brazilskega predsednika Jairja Bolsonara na Floridi. Trump je star 73 let in zaradi tega v bolj ogroženi kategoriji prebivalstva. Do srede je skušal zmanjšati pomen nevarnost koronavirusa in počel stvari, ki jih ameriški zdravstveni strokovnjaki odsvetujejo.

V petek se je rokoval s številnimi osebami pred Belo hišo na novinarski konferenci in se pojavljal v večjih skupinah, čeprav je v soboto zjutraj spet tvitnil, da naj se Američani izogibajo družbenih stikov. Na vprašanje, zakaj se še naprej rokuje z vsemi, je odgovoril, da je to pač navada. "Ljudje pristopijo, ponudijo roko in je nek naravni refleks. Vsi se skušamo tega odvaditi, vsi imamo ta problem. Strinjam se, da rokovanje trenutno ni dobra stvar," je dejal, poroča STA.

Ameriški zdravstveni strokovnjaki pozivajo ljudi, naj ne rinejo na testiranja, če nimajo simptomov. Koordinatorka odgovora na koronavirus Bele hiše Deborah Birx je v soboto dejala, da je 99 odstotkov testov, ki jih izvajata zasebna laboratorija Quest in LabCorp negativnih. Birxova je sedaj optimistična, da se bo testiranje v ZDA pospešilo.

Koronavirus počasi a zanesljivo spreminja vsakdan v ZDA

Vrstijo se odpovedi prireditev in zborovanj. V soboto je tudi zvezna država Georgia preložila svoje strankarske volitve predsedniških kandidatov demokratske in republikanke stranke potem, ko je to v petek storila Louisiana. V Georgii bodo sedaj volili šele 19. maja, v Louisiani pa 20. junija. Arizona, Florida, Illinois in Ohio, ki imajo volitve v torek, za zdaj še niso spremenile datuma, niti vse ostale države, ki še niso prišle na vrsto do konvencije julija v Milwaukeeju.

Newyorški Times Square, ki je ob sobotah ponavadi nabito poln, je to soboto skoraj sameval, tam je bil le legendarni goli kavboja, nekaj novinarskih ekip ter turistov in brezdomcev. Podobno prazna je bila tudi železniška postaja Grand Central. Prometnih zamaškov ni več, sistem javnega prevoza pa še deluje, pri čemer so vagoni podzemne železnice skupaj s postajami čisti kot še nikoli doslej.

Foto: Reuters

V državi New York so do sobote uradno našteli 613 okužb in dva mrtva. V mestu New York je bilo okuženih 269 ljudi in ena smrtna žrtev. V mestu se zadeve zapirajo, kmalu se bo kot vse kaže to začelo dogajati tudi z lokali, vendar pa župan Bill DeBlasio ni odredil zaprtja javnega šolskega sistema, ki izobražuje 1,1 milijona otrok.

Župan pravi, da mu je sindikat zdravstvenih delavcev to odsvetoval, ker naj s tem ne bi zmanjšali števila okužb. Učiteljski sindikati po drugi strani pritiskajo k zaprtju šol, ker se bolezni med otroci hitro širijo in bodo potem hitreje okužili tudi odrasle. Guverner države New York Andrew Cuomo je dejal, da gre pri tem za odločitve lokalnih skupnosti, župan DeBlasio pa je dejal, da zaprtje šol seveda ni izključeno, še navaja STA.