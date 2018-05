Trump namerava odstopiti od iranskega jedrskega sporazuma

Ameriški predsednik Donald Trump je danes v telefonskem pogovoru francoskemu kolegu Emmanuelu Macronu dejal, da namerava odstopiti od sporazuma o iranskem jedrskem programu, poroča ameriški New York Times. Trump naj bi svojo odločitev uradno sporočil danes ob 20. uri po srednjeevropskem času.

Kot poroča francoska televizija BFMTV, so v uradu francoskega predsednika Emmanuela Macrona potrdili, da sta predsednika danes okoli 16. ure po telefonu govorila o "miru in stabilnosti na Bližnjem vzhodu". Foto: Reuters

Ameriški časnik je ob sklicevanju na vir, ki je seznanjen z vsebino pogovorov, poročal, da je Trump povedal Macronu, da namerava odstopiti od sporazuma. Medtem pa je neimenovani vir blizu francoskega predsednika za BFMTV povedal, da ameriški predsednik francoskega kolega ni seznanil z odločitvijo.

Trump že večkrat napovedal obnovitev sankcij proti Iranu

Trump bo danes predvidoma okoli 20. ure sporočil odločitev glede nadaljnjega sodelovanja ZDA v jedrskem sporazumu z Iranom. Sam je ta sporazum že večkrat označil za groznega in napovedal, da bo od njega odstopil ter obnovil sankcije ZDA proti Iranu. Rok za to naj bi sicer imel do sobote.

Po drugi strani sporazum še naprej podpira ostalih pet velikih sil, ki so leta 2015 sklenile sporazum z Iranom (Velika Britanija, Francija, Nemčija, Kitajska in Rusija), v skladu s katerim je Iran v zameno za odpravo mednarodnih sankcij prekinil svoj jedrski program.