Trump naj bi Italiji ponudil pomoč pri servisiranju javnega dolga

Corriere della Sera je v današnjem članku navedel, da naj bi Conte ob vrnitvi s srečanja s Trumpom konec minulega meseca dejal, da mu je ameriški predsednik "obljubil pomoč ZDA pri servisiranju javnega dolga prihodnje leto". Pri tem se sklicuje na tri visoke vladne predstavnike.

Italijanski javni dolg je ob koncu 2017 po podatkih evropskega statističnega urada Eurostat v absolutnih številkah dosegel 2.263 milijard evrov in je bil s tem največji v evrskem območju ter tudi v vsej EU. V deležu BDP je bil pri 132 odstotkih, kar je Italijo uvrščalo na drugo mesto, takoj za prezadolženo Grčijo.

Kako bodo ZDA pomagale Italiji, še ni znano

Prihodnje leto bo morala po pisanju časnika Italija na trgu za normalno servisiranje dolga zbrati okoli 400 milijard evrov, od tega približno 260 milijard evrov z izdajo srednje- in dolgoročnih obveznic.

Kako natančno naj bi ZDA, ki nimajo državnega naložbenega sklada, prav tako pa zvezna vlada nima neposrednega vpliva na odločitve finančnega sektorja, pomagale Italiji, ni znano, Conte pa tega niti ni pojasnil.

V Italiji se sicer bliža odločanje o proračunu za prihodnje leto, populistična in evroskeptična vlada, ki jo sestavljata Gibanje petih zvezd in Liga, pa poskuša doseči rahljanje fiskalnega primeža, da bi lahko davčno razbremenila gospodarstvo in gospodinjstva in na drugi strani povečala porabo. S tem bi treščila ob zahteve po javnofinančni vzdržnosti, ki zaradi visoke zadolženosti za Italijo veljajo v okviru usklajevanja gospodarskih in fiskalnih politik v EU.

V Rimu zato iščejo izhode z obračanjem proti zahodu, torej proti sorodni Trmupovi administraciji, in vzhodu, proti Moskvi in Pekingu. Trump medtem v svojih poskusih spodbujanja populističnih in nacionalističnih struj na stari celini ter rahljanja enotnosti EU v trgovinski politiki ter spodbujanja nesoglasij, povezanih z migracijami, rad poseže po tovrstnih obljubah in prijemih.