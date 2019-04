Trump na mejo z Mehiko pošilja oborožene vojake

Mehičani so zalotili dva pripadnika nacionalne garde ZDA južno od mejne ograje, a na ozemlju, ki je še vedno del ZDA. Po krajšem prepiru so Mehičani, ki jih je bilo več, enemu Američanu na kratko odvzeli pištolo.

Kasneje so skupaj ugotovili, kje je čigavo ozemlje, Mehičani pa so pripadniku ameriške nacionalne garde vrnili pištolo ter se umaknili.

Trump je zjutraj ugotovil, da je bil incident najverjetneje taktika odvračanja pozornosti in mehiške vojake brez vsakega dokaza obtožil, da so želeli s tem pomagati tihotapcem mamil. Nato je še ugotovil, da Mehika ne stori dovolj, da pridrži in vrne domov migrante.

Mexico’s Soldiers recently pulled guns on our National Guard Soldiers, probably as a diversionary tactic for drug smugglers on the Border. Better not happen again! We are now sending ARMED SOLDIERS to the Border. Mexico is not doing nearly enough in apprehending & returning!