Trump ukazal bojkot večerje dopisnikov iz Bele hiše

Ukaz o bojkotu je Donald Trump pospremil z vrsto običajnih jeznih jutranjih tvitov proti medijem, v katerih je med drugim zatrdil, da je zaradi trdnosti ameriške ekonomije imun pred postopkom odstavitve oziroma impeachmentom, od New York Timesa pa je zahteval opravičilo na kolenih zaradi poročanja o stikih članov njegove kampanje z Rusi leta 2016.

Večerje dopisnikov iz Bele hiše so bile tradicionalno lahkotne zadeve, kjer so se družili novinarji, politiki in slavni ter zbijali šale na račun drug drugega. Redno so jim prisostvovali tudi predsedniki ZDA, ki so morali požirati šale na svoj račun, vendar so potem vračali z enako mero. Trump nima pretiranega smisla za humor na svoj račun in ga ni bilo na na nobeni od dveh večerij v njegovem mandatu.

Trump na večerji le enkrat

Bil pa je na večerji leta 2011, ko sta šale na njegov račun zbijala predsednik Barack Obama in komik Seth Meyers, ki se še danes tolče po glavi, ker meni, da je bil to ključen trenutek, ko se je jezni Trump odločil, da bo kandidiral za predsednika ZDA in šaljivce prisilil, da se jim šale zataknejo v grlu.

Lanskoletna večerja se je zataknila v grlu tudi Združenju dopisnikov Bele hiše, saj je komičarka Michelle Wolf ostro in na trenutke nesramno obdelala predsednika in člane njegove vlade. Združenje je stisnilo rep med noge in za vodenje letošnje večerje, ki bo 27. aprila, namesto komika povabilo zgodovinarja in biografa ameriških predsednikov Rona Chernoffa.

Trump je kljub temu ukazal bojkot in na isti večer napovedal veliko zborovanje s svojimi privrženci v Wisconsinu, kjer pričakuje veliko udeležbo.